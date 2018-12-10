ICTV покаже документальний фільм «Міф»

20 грудня на телеканалі ICTV – прем’єра захоплюючого фільму про життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Документальна стрічка від режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія демонструється на українському телебаченні вперше.

Головний герой фільму Василь народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років. Там він мав усе, що ми звикли називати «щастям»: ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, вірних друзів і кохання. Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Згодом співак вирішив залишити сцену та кар’єру в Європі й стати до лав добровольців, коли в його рідну країну прийшло лихо. Під час виконання бойової задачі Василь «Міф» Сліпак загинув від кулі снайпера…

Автори поєднують у фільмі два жанри: кіно та концерт. При створенні «Міфу» використано архівні відео, які показують героя у повсякденному житті та на сцені. У стрічці переплітаються дві сюжетні лінії: одна – це оповідання Джанні Родарі «Джельсоміно в країні брехунів» про хлопчика, що мав унікальний голос та боровся ним із негідниками; а друга – історія про Василя, який поклав свій голос і життя у боротьбі за свою країну, оскільки не міг мовчати.

Анімацію до фільму «МІФ» розробив український карикатурист Юрій Журавель. А музику для нього створили та надали одні з кращих композиторів сучасності. Серед них – Євген Гальперін, який співпрацював із Люком Бессоном та Баррі Сонненфельдом і був близьким другом Василя; Роман Григорів та Ілля Разумейко (формація NOVA OPERA) та Едуард “Діля” Приступа.

Дивіться прем’єру документального фільму «Міф» у четвер, 20 грудня о 20:20 на телеканалі ICTV.

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