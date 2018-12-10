За что погиб Василий Слепак: ICTV покажет документальный фильм «Миф»

20 декабря на телеканале ICTV – премьера захватывающего фильма о жизни Василия Слепака, оперного певца с мировым именем и уникальным голосом. Документальная лента от режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния демонстрируется на украинском телевидении впервые – и символично – в день рождения Василия.

Главный герой фильма Василий родился во Львове, но впоследствии переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть «счастьем»: имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь. Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а впоследствии присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Впоследствии певец решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла беда. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слепак погиб от пули снайпера…

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. При создании «Мифа» использованы архивные видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. В фильме переплетаются две сюжетные линии: одна – это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос и боролся ним с негодяями; а вторая – история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, так как не мог молчать.



Анимацию к фильму «МИФ» разработал украинский карикатурист Юрий Журавель. А музыку для него создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них – Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко (формация NOVA OPERA) и Эдуард «Диля» Приступа.

Смотрите премьеру документального фильма «Миф» в четверг, 20 декабря в 20:10 на телеканале ICTV.

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