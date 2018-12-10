PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / За что погиб Василий Слепак: ICTV покажет документальный фильм «Миф» / 10.12.2018 10:00

За что погиб Василий Слепак: ICTV покажет документальный фильм «Миф»

0 - 0

20 декабря на телеканале ICTV – премьера захватывающего фильма о жизни Василия Слепака, оперного певца с мировым именем и уникальным голосом. Документальная лента от режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния демонстрируется на украинском телевидении впервые – и символично – в день рождения Василия.

Главный герой фильма Василий родился во Львове, но впоследствии переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть «счастьем»: имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь. Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а впоследствии присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Впоследствии певец решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла беда. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слепак погиб от пули снайпера…

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. При создании «Мифа» использованы архивные видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. В фильме переплетаются две сюжетные линии: одна – это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос и боролся ним с негодяями; а вторая – история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, так как не мог молчать.


Анимацию к фильму «МИФ» разработал украинский карикатурист Юрий Журавель. А музыку для него создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них – Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко (формация NOVA OPERA) и Эдуард «Диля» Приступа.

Смотрите премьеру документального фильма «Миф» в четверг, 20 декабря в 20:10 на телеканале ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: документальний фільм, прем'єри ICTV, проекти ICTV
10.12.2018 10:00
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати