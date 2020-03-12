ICTV оголосив боротьбу із шахраями

24 березня на ICTV стартує нова програма «Рішає Оністрат». Передача покаже шахрайські схеми, а також способи їх уникнення на прикладі реальних історій. Ведучим шоу стане український бізнесмен та блогер Андрій Оністрат, відомий як «Бегущий банкир».

У наш час на аферистів можна натрапити у будь-якій буденній ситуації: від спроб влаштуватися на роботу до оренди житла. Щодня злочинці винаходять нові способи обдурити громадян: використовують сучасні технології, ошукують у соцмережах, підробляють сайти. У новій програмі Андрій Оністрат разом зі своєю командою викриватиме шахраїв, аби відновити справедливість. Подивитися буде корисно усім, кому не байдужа їхня безпека.

«На жаль, реальних історій про те, як злочинці обкрадають невинних людей, у нашому житті дуже багато. Українцям варто подивитися програму, щоб не потрапляти на гачки шахраїв і розуміти, де їх можуть обдурити чи лишити з порожніми кишенями», – розповідає Андрій.

Андрій Оністрат – український підприємець, кандидат економічних наук, віце-президент Федерації триатлону України, а також відомий блогер та коуч. У своєму YouTube-каналі Андрій ділиться мотивуючими відео, уроками правильного бігу й харчування та бізнес-порадами.

Справедливість візьме гору 24 березня о 17:45 на ICTV!

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