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Главная / ICTV объявил борьбу с мошенниками / 12.03.2020 12:27
12.03.2020 12:27
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ICTV объявил борьбу с мошенниками


24 марта на ICTV стартует программа «Решает Онистрат». Передача покажет мошеннические схемы, а также способы их предотвращения на примере реальных историй. Ведущим шоу станет украинский бизнесмен и блогер Андрей Онистрат, известный как «Бегущий банкир».

В наше время на аферистов можно попасть в любой бытовой ситуации: от попыток устроиться на работу до аренды жилья. Ежедневно преступники изобретают новые способы обмана граждан: используют современные технологии, обманывают в соцсетях, подделывают сайты. В новой программе Андрей Онистрат вместе со своей командой будет разоблачать мошенников, чтобы восстановить справедливость. Посмотреть будет полезно всем, кому не безразлична их безопасность.

«К сожалению, реальных историй о том, как преступники обворовывают невинных людей, в нашей жизни очень много. Украинцам стоит посмотреть программу, чтобы не попадаться на крючки мошенников и понимать, где их могут обмануть или оставить с пустыми карманами», – рассказывает Андрей.

Андрей Онистрат – украинский предприниматель, кандидат экономических наук, вице-президент Федерации триатлона Украины, а также известный блогер и коуч. В своем YouTube-канале Андрей делится мотивирующими видео, уроками правильного бега и питания, а также бизнес-советами.

Справедливость восторжествует 24 марта в 17:45 на ICTV!

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Теги: ICTV
12.03.2020 12:27



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