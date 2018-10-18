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Головна / ICTV і PRO TV розпочали зйомки драматичної історії про знаменитий Т-34 та його екіпаж в перші дні війни / 18.10.2018 15:49

ICTV і PRO TV розпочали зйомки драматичної історії про знаменитий Т-34 та його екіпаж в перші дні війни

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Нещодавно в Києві розпочалися зйомки 4-серійної військово-патріотичної драми «Танк» – спільного виробництва телекомпанії ICTV і компанії PRO TV.

За сюжетом на заводі виготовили новий експериментальний танк – поки що єдиний екземпляр. Інженери переконані: їм вдалося створити надсучасний танк, який перевершує всі існуючі в світі. По дорозі на полігон випробувань його екіпаж збився з маршруту, у танка закінчилося пальне, і він застряг у лісі біля мосту через річку. Несподівано на дорозі з’являються вантажівка з німецькими солдатами. Спочатку всі сприймають їх за поляків. Можливо, танк не просто заблукав, а порушив кордон і тепер всіх будуть вважати дезертирами. Але згодом стає відомо, що  в країні розпочалася війна і це справді німці. Тепер командиру танка та його інженеру належить вирішити складне питання – врятувати цінну техніку і не допустити, щоб її захопили німці, або вступити в нерівний бій?

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ICTV і PRO TV розпочали зйомки драматичної історії про знаменитий Т-34 та його екіпаж в перші дні війни / 7 фотографій

«Фільмів про війну знято вже багато. Але сама ця тема настільки об’ємна і безмежна, що до неї можна повертатися знову і знову. Тому що завжди буде що знімати і що грати. Цей сценарій привернув мою увагу насамперед своєю історією.

Історія про героїв, які розуміють, що не можуть перемогти, але при цьому готові йти до кінця, здалася мені цікавою і актуальною. Чому б не розповісти її нашим глядачам?

– поділився режисер серіалу «Танк» Віталій Ващенко.

Натурні зйомки проходять біля села Ровжи під Києвом, студійні – на Victoria Film Studios. Сценарій нового фільму написав Віктор Приходько. Режисери серіалу – В. Ващенко, оператор-постановник – М. Шульгін. Наразі робота над серіалом в самому розпалі. Закінчити знімальний процес планують до кінця жовтня – за 26 знімальних днів.

Премєра 4-серійної військово-патріотичної  драми відбудеться на телеканалі ICTV.

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Теги: воєнні фільми, прем'єра серіалу, серіали ICTV
18.10.2018 15:49
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