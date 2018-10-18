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Главная / ICTV и PRO TV начали съемки драматической истории о знаменитом Т-34 и его экипаже в первые дни войны / 18.10.2018 15:49

ICTV и PRO TV начали съемки драматической истории о знаменитом Т-34 и его экипаже в первые дни войны

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Недавно в Киеве стартовали съемки 4-х серийной военно-патриотической драмы «Танк» – совместного производства телекомпании ICTV и компании PRO TV.

По сюжету на  заводе изготовили новый экспериментальный танк – пока единственный экземпляр. Инженеры убеждены, что им удалось создать самый современный танк, превосходящий все другие в мире. По дороге на полигон испытаний его экипаж сбился с маршрута, у танка закончилось горючее, и он застрял в лесу возле небольшого моста через реку. Неожиданно на дороге появляется грузовик с немецкими солдатами. Вначале все  принимают их за поляков. Возможно, танк не просто заблудился, а случайно нарушил границу, и теперь членов экипажа назовут дезертирами?  Но оказалось, в стране началась война, и это действительно немцы.  Теперь командиру и инженеру-создателю предстоит решить непростую задачу – спасти ценный танк и не допустить чтобы его захватили немцы или вступить в неравный бой?

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ICTV и PRO TV начали съемки драматической истории о знаменитом Т-34 и его экипаже в первые дни войны / 7 фотографий

«Фильмов о войне снято много. Но сама тема войны настолько объемна и безгранична, что к ней можно возвращаться снова и снова. И всегда будет что снимать и что играть. Сценарий нашего сериала привлек меня своей историей.

История о героях, которые понимают, что они не могут победить, но при этом готовы идти до конца, показалась мне интересной и актуальной. Почему бы не рассказать ее зрителям?

– поделился режиссер сериала «Танк» Виталий Ващенко.

Натурные съемки проходят возле села Ровжи недалеко от Вышгорода, студийные – на Victoria Film Studios под Киевом. Автор сценария нового сериала о войне – Виктор Приходько. Режиссер – В. Ващенко, оператор-постановщик – М. Шульгин. Сегодня работа над фильмом в самом разгаре. Закончить съемочный процесс группа планирует до конца октября – за 26 съемочных дней.

Премьера новой военно-патриотической драмы «Танк» состоится на телеканале ICTV.

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Теги: воєнні фільми, прем'єра серіалу, серіали ICTV
18.10.2018 15:49
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