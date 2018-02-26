Хлопець з народу став новим ведучим ICTV

3 березня на ICTV стартує новий сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи». Цього разу ведучі в пошуках цікавих і, нерідко, дуже ексцентричних робіт вирушили в США та Мексику. У третьому сезоні компанію Андрію Зрожевському склав новий ведучий – звичайний хлопець із Західної України Олег Шевчук.

Ще на етапі кастингів, коли продюсери програми шукали гідну заміну «пацику» Руслану Ханумаку, Олег буквально підкорив їх своєю харизмою, дотепністю та безпосередністю. Не зважаючи на відсутність телевізійного досвіду, він постійно жартував і майстерно жонглював словами.

«Я вважаю себе дуже щасливою людиною. Адже на пробах були хлопці більш медійні. Режисер сказав мені, що вони вирішили ризикнути, бо розгледіли в мені харизму»

Хто ж він – новий ведучий «Особливостей …» і чому саме його обрали з численних претендентів?

Олег Шевчук народився в селі Ширівці Чернівецької області. Закінчив філіал Київського національного торгового-економічного університету за спеціальністю «економічна кібернетика». Про особливості української національної роботи знає багато – вів прямі ефіри на радіо, був лаборантом-оператором, торговим агентом, директором ресторану, ремонтував тенти для фур. У перервах між основною роботою писав жарти для гумористичних команд.

Великий етап життя Шевчука пов’язаний з КВН.

«На першому курсі староста записала мене в гурток КВН. Я запитав: «Чому мене?» А вона відповіла: «Тому що ти смішний»

Так я опинився в КВН, писав сценарії, був фронтменом. Навіть придумував жарти для інших тревел-шоу. Наприклад, дзвонили мені люди і казали: «Олег, я завтра в океан з акулами пірнати буду, придумай жарти». Я придумував і сам мріяв – от би і мені стати ведучим», – згадує Олег.

На зйомках проекту найважчим випробуванням для Олега стала робота в Нью-Йорку. Він повинен був грати і співати в одних трусах на Таймс-сквер разом з легендою Америки – «голим ковбоєм».

«Я людина сором’язлива і страшно комплексував. Але потім побачив, що всі люди посміхалися, навіть поліція»

До речі, по приїзду в Україну Олег вирішив повторити експеримент і вийшов в образі «голого ковбоя» на зимові вулиці Києва.

Дебют Олега Шевчука в ефірі ICTV відбудеться 3 березня о 11:45. Творці шоу обіцяють справжній шквал сюрпризів та несподіваних пригод ведучих в Америці та Мексиці.