Парень из народа стал новым ведущим ICTV

3 марта на ICTV стартует новый сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы». В этот раз ведущие в поисках самых невероятных и, нередко, очень эксцентричных работ отправились в США и Мексику. В третьем сезоне компанию Андрею Зрожевскому составил новый ведущий – обычный парень из Западной Украины Олег Шевчук.

Еще на этапе кастингов, когда продюсеры программы искали достойную замену «пацику» Руслану Ханумаку, Олег буквально покорил их своей харизмой, остроумием и непосредственностью. Не смотря на отсутствие телевизионного опыта, он постоянно шутил и мастерски жонглировал словами.

«Я считаю себя очень счастливым человеком. Ведь на пробах были ребята более медийные. Режиссер сказал мне, что они решили рискнуть, потому что увидели во мне харизму»

Кто же он – новый ведущий «Особенностей…» и почему именно его выбрали из многочисленных претендентов?

Олег Шевчук родился в селе Шировцы Черновицкой области. Окончил филиал Киевского национального торгового-экономического университета по специальности «экономическая кибернетика». Про особенности украинской национальной работы знает не понаслышке – вел прямые эфиры на радио, был лаборантом-оператором, торговым агентом, директором ресторана, ремонтировал тенты для фур. В перерывах между основной работой писал шутки для юмористических команд.

Большой этап жизни Шевчука связан с КВН.

«На первом курсе староста записала меня в кружок КВН. Я спросил: «Почему меня?» А она ответила: «Потому что ты смешной»

Так я оказался в КВН, писал сценарии, был фронтменом. Даже придумывал шутки для других тревел-шоу. Например, звонил мне человек и говорил: «Олежка, я завтра в океан с акулами нырять буду, придумай шутки». Я придумывал и сам мечтал – вот бы и мне стать ведущим», – вспоминает Олег.

На съемках проекта самым трудным испытанием для Олега стала работа в Нью-Йорке. Он должен был играть и петь в одних трусах на Таймс-сквер вместе с легендой Америки – «голым ковбоем».

«Я человек стеснительный и страшно комплексовал. Но потом увидел, что все люди улыбались, даже полиция»

Кстати, по приезду в Украину Олег решил повторить эксперимент и вышел в образе «голого ковбоя» на зимние улицы Киева.

Дебют Олега Шевчука в эфире ICTV состоится 3 марта в 11:45. Создатели шоу обещают настоящий шквал сюрпризов и неожиданных приключений ведущих в Америке и Мексике.