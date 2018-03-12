Громадські організації та національні ЗМІ шукають нових лідерів

12 березня стартує національний суспільно-медійний проект «Нові лідери». Проект започаткований 34 громадськими організаціями і підтриманий групою StarLightMedia.

«Нові лідери» – це можливість проявити себе для людей, які прагнуть брати і беруть активну участь у суспільному житті країни; стартап для майбутніх політиків, громадських діячів та держслужбовців. Проект є відповіддю на суспільний запит щодо нових лідерів, залученням креативних, амбітних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня. «Нові лідери» є закликом до активних громадян брати на себе відповідальність, презентувати та реалізовувати свої ідеї, зосередившись на конструктивній роботі заради України.

Учасники повинні представити свої ідеї експертам, ЗМІ та інтернет-аудиторії. Ті, хто набере найбільше голосів, стануть героями телевізійного формату, який вийде в ефір телеканалу ICTV у вересні 2018 року. Переможець отримає не лише соціальний капітал та медійність, але і грошовий приз для реалізації ідеї або початку політичної кар’єри.

Всі умови участі в проекті можна дізнатись на сайті NOVILIDERY.COM, реєстрація учасників вже розпочалась і триватиме до 30 квітня.

«Нарешті так багато суспільних організацій, громадських активістів та провідних медіа об’єднались, щоб знайти нових дієвих лідерів. Ми закликаємо бізнес та медіаогранізації, які зацікавлені у розвитку України, долучитися до нашого проекту», – заявили представники громадських організацій Світлана Матвієнко та Роман Бондар.

«Проект «Нові лідери» має стати соціальним ліфтом для активних та енергійних людей, які пов’язують своє майбутнє з Україною. І ми раді допомогти їм донести свої ідеї та реалізувати цілі», – вважає керівник телеканалу ICTV Олександр Богуцький.

Детально про проект, а також коло його підтримки можна довідатись із сайту NOVILIDERY.COM.