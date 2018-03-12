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Главная / Общественные организации и национальные СМИ ищут новых лидеров / 12.03.2018 15:03

Общественные организации и национальные СМИ ищут новых лидеров

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12 марта стартует национальный общественно-медийный проект «Нові лідери». Проект инициирован 34 общественными организациями и поддержан группой StarLightMedia.

«Нові лідери» – это возможность проявить себя для людей, которые стремятся участвовать и активно участвуют в общественной жизни страны; стартап для будущих политиков, общественных деятелей и госслужащих. Проект является ответом на общественный запрос относительно новых лидеров, привлечением креативных, амбициозных людей с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня. «Нові лідери» является призывом к активным гражданам брать на себя ответственность, презентовать и реализовывать свои идеи, сосредоточившись на конструктивной работе для Украины.

Участники должны представить свои идеи экспертам, СМИ и интернет-аудитории. Те, кто наберет больше всего голосов, станут героями телевизионного формата, который выйдет в эфир телеканала ICTV в сентябре 2018 года. Победитель получит не только социальный капитал и медийность, но и денежный приз для реализации идеи или начала политической карьеры.

Все условия участия в проекте можно узнать на сайте NOVILIDERY.COM, регистрация участников уже началась и продлится до 30 апреля.

«Наконец так много общественных организаций, общественных активистов и ведущих медиа объединились, чтобы найти новых действенных лидеров. Мы призываем бизнес и медиаогранизации, которые заинтересованы в развитии Украины, приобщиться к нашему проекту», – заявили представители общественных организаций Светлана Матвиенко и Роман Бондарь.

«Проект «Нові лідери» должен стать социальным лифтом для активных и энергичных людей, которые связывают свое будущее с Украиной. И мы рады помочь им донести свои идеи и реализовать цели», – считает руководитель телеканала ICTV Александр Богуцкий.

Подробно о проекте, а также круге его поддержки можно узнать на сайте NOVILIDERY.COM.

Теги: Нові лідери, проекти ICTV
12.03.2018 15:03
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