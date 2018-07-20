«Година пік» – всі частини на ICTV

«Година пік» – це класичний бойовик із комедійною начинкою. Якщо ви шукали фільм, який може моментально підняти настрій та підійти для вечірнього перегляду в хорошій компанії – радимо вмикати ICTV у ці вихідні.

«Година пік 1»

Сюжет: в Лос-Анджелесі злодії викрадають доньку китайського консула, який вирішив на її пошуки запросити в Америку інспектора Лі (Джекі Чан), що навчав дівчинку мистецтву кунг-фу. Тим часом, агенти ФБР просять поліцію виділити одного зі своїх співробітників, аби той взяв Лі на себе і не дозволив йому втручатися в пошуки. Ним виявився найбільш балакучий поліцейський Картер (Кріс Такер). Незважаючи на безліч непорозумінь, Лі та Картер об’єднують зусилля заради визволення маленької заручниці.

Цікаві факти:

-Спочатку на роль Картера хотіли запросити Мартіна Лоуренса.

-Джекі Чан отримав півтора мільйони доларів за фільм, а Кріс Такер вдвічі більше.

-Брет Ретнер – режисер фільму був часто незадоволеним поведінкою головних акторів, оскільки вони постійно імпровізували та захоплювались процесом, що інколи заважало при монтуванні матеріалу.

Дивіться фільм «Година пік 1» в суботу о 20:10 та в неділю о 14:57.

«Година пік 2»

Сюжет: в другій частині події розгортаються у Гонконзі. Одного разу Лі разом зі своїм другом Картером отримують інформацію про вибух в американському посольстві і на свій страх та ризик розпочинають власне розслідування. Їм вдається вийти на слід ватажка злочинної групи, проте поліцейським доведеться використати всі свої навички, аби заманити злочинця до пастки.

Цікаві факти:

-При бюджеті 90 мільйонів доларів, картині вдалось зібрати більше 347 мільйонів.

-Загалом, фільм «Час пік 2» отримав 10 нагород та 27 номінацій.

-Зйомки були досить реалістичними. Для прикладу, сцена, в якій Картер і Лі біжать оголеними по вулицям Гонконгу знімались на реальній вулиці зі звичайними перехожими. Знімальна група не мала можливості організувати масовку та перекрити вулиці, тому було прийняте рішення знімати реальний сюжет.

Дивіться фільм «Година пік 2» в суботу о 22:10 та в неділю о 16:56.

«Година пік 3»

Сюжет: цього разу Картера перевели на менш престижну посаду в дорожній поліції, оскільки він допустив грубу помилку при затриманні злочинця. Тим часом, поліцейський Лі отримує спецзавдання: охороняти китайського посла Хана. Під час виступу на Всесвітньому кримінальному суді, Хан заявляє, що прагне розкрити інтриги найбільш небезпечного кримінального синдикату в світі – китайської Тріади, після чого відбувається замах на його життя. Друзям доведеться докласти чимало зусиль, аби впіймати злочинця.

Цікаві факти:

-Одну із другорядних ролей повинен був зіграти Жан-Клод Ван Дам, а також команда розглядала кандидатуру Стівена Сігала.

-Режисер Брет Ретнер хотів бачити у фільмі свою улюблену актрису Айшварію Рай, проте вона відхилила пропозицію.

-За проханням Джекі Чана в сценарій були внесені певні зміни, оскільки актор принципово відмовляється грати ролі, в яких його персонаж кого-небудь спеціально вбиває.

Дивіться «Година Пік 3» в неділю о 20:38 на ICTV.

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