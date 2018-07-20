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Главная / «Час пик» – все части на ICTV / 20.07.2018 13:55

«Час пик» – все части на ICTV

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«Час пик» – это классический боевик с комедийной начинкой. Если вы искали фильм, который может моментально поднять настроение и подойти для вечернего просмотра в хорошей компании – советуем включать ICTV в эти выходные.

«Час пик 1»

Сюжет: в Лос-Анджелесе воры похищают дочь китайского консула, который решил на ее поиски пригласить в Америку инспектора Ли (Джеки Чан), который учил девочку искусству кунг-фу. Тем временем, агенты ФБР просят полицию выделить одного из своих сотрудников, чтобы тот взял Ли на себя и не позволил ему вмешиваться в поиски. Им оказался наиболее разговорчивый полицейский Картер (Крис Такер). Несмотря на множество недоразумений, Ли и Картер объединяют усилия ради освобождения маленькой заложницы.

Интересные факты:

– Сначала на роль Картера хотели пригласить Мартина Лоуренса.

– Джек Чан получил полтора миллиона долларов за фильм, а Крис Такер вдвое больше.

– Брет Рэтнер – режиссер фильма был часто недоволен поведением главных актеров, поскольку они постоянно импровизировали и восхищались процессом, что иногда мешало при монтаже материала.

Смотрите фильм «Час пик 1» в субботу в 20:10 и в воскресенье в 14:57.

«Час пик 2»

Сюжет: во второй части события разворачиваются в Гонконге. Однажды Ли вместе со своим другом Картером получают информацию о взрыве в американском посольстве и на свой страх и риск начинают собственное расследование. Им удается выйти на след главаря преступной группы, однако полицейским придется использовать все свои навыки, чтобы заманить преступника в ловушку.

Интересные факты:

– При бюджете 90 миллионов долларов, картине удалось собрать более 347 миллионов.

– В целом, фильм «Час пик 2» получил 10 наград и 27 номинаций.

– Съемки были достаточно реалистичными. Например, сцена, в которой Картер и Ли бегут обнаженными по улицам Гонконга снимались на реальной улице с обычными прохожими. Съемочная группа не имела возможности организовать массовку и перекрыть улицы, поэтому было принято решение снимать реальный сюжет.

Смотрите фильм «Час пик 2» в субботу в 22:10 и в воскресенье в 16:56.

«Час пик 3»

Сюжет: на этот раз Картера перевели на менее престижную должность в дорожной полиции, поскольку он допустил грубую ошибку при задержании преступника. Тем временем, полицейский Ли получает спецзадание: охранять китайского посла Хана. Во время выступления на Всемирном уголовном суде, Хан заявляет, что стремится раскрыть интриги наиболее опасного криминального синдиката в мире – китайской Триады, после чего происходит покушение на его жизнь. Друзьям придется приложить немало усилий, чтобы поймать преступника.

Интересные факты:

– Одну из второстепенных ролей должен был сыграть Жан-Клод Ван Дамм, а также команда рассматривала кандидатуру Стивена Сигала.

– Режиссёр Бретт Рэтнер хотел видеть в фильме свою любимую актрису Айшварию Рай, однако она отклонила предложение.

– За просьбой Джеки Чана в сценарий были внесены определенные изменения, поскольку актер принципиально отказывается играть роли, в которых его персонаж кого-нибудь специально убивает.

Смотрите «Час Пик 3» в воскресенье в 20:38 на ICTV.

 

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Теги: година пік, Джекі Чан, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
20.07.2018 13:55
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