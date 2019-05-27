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Головна / Фокус презентував рейтинг 25 кращих українських письменників на «Книжковому Арсеналі» / 27.05.2019 12:12

Фокус презентував рейтинг 25 кращих українських письменників на «Книжковому Арсеналі»

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23 травня на щорічному фестивалі “Книжковий арсенал” журнал Фокус представив рейтинг найкращих українських письменників. У список увійшли 25 літераторів, відібраних в результаті опитування літературних експертів. При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як продажі їхніх книг в 2018 році, кількість згадувань у ЗМІ, число передплатників в соціальних мережах, отримані літературні премії.

– Ми вирішили відновити рейтинг, який останній раз виходив у Фокусі ще в 2012 році.

На мій погляд, зараз українцям потрібні певні позачасові орієнтири, які допоможуть розібратися в собі в період зміни влади і політичного хаосу. Якісна література – саме такий орієнтир

– каже Євген Гордейчик, головний редактор журналу Фокус.

– Коли я готувалася до рейтингу, легко знайшла в мережі інформацію про те, наприклад, скільки заробляє письменниця Джоан Роулінг за годину – це загальнодоступні дані, вирахувати їх нескладно, так як її тиражі і стан відомі. В Україні ситуація інша – об’єктивні критерії знайти складно, адже рейтинг їх вимагає. Саме об’єктивними критеріями підрахунку він відрізняється від будь-якої літературної премії, – каже Зоя Звіняцьковська, редактор рубрики «Культура» Фокуса.

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Фокус презентував рейтинг 25 кращих українських письменників на «Книжковому Арсеналі» / 5 фотографій

Перше місце в рейтингу прогнозовано зайняв Сергій Жадан, який видав в 2018 році поетичну збірку «Антена». Також в минулому році на екрани вийшла кінострічка «Дике поле» – екранізація знаменитого роману Жадана «Ворошиловград», удостоєного звання «кращої книги десятиліття» від BBC.

На другій позиції – український історик зі світовим ім’ям Сергій Плохій, за останній рік отримав ряд премій за свою книгу «Брама Європи». Третє місце – у Оксани Забужко, чий збірник публіцистики «Я влізаю в танк» як і раніше в топі продажів.

У рейтинг увійшли представники різних літературних жанрів: дитячий письменник Іван Андрусяк, нон-фікшен автор Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, фантаст Володимир Арєнєв. З повним складом рейтингу 25 кращих українських письменників можна ознайомитись в свіжому номері журналу Фокус і на сайті focus.ua https://focus.ua/culture/429981-algebra-i-garmoniya-zachem-nuzhny-rejtingi-literatury.html?fbclid = IwAR1A2261pBZk9a5hb7S38-V_slMELWKrjn0Ir4MX8X8ulRu2NvMYIMIYk8M

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Теги: Фокус
27.05.2019 12:12
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