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Главная / Фокус презентовал рейтинг 25 лучших украинских писателей на «Книжном Арсенале» / 27.05.2019 12:12

Фокус презентовал рейтинг 25 лучших украинских писателей на «Книжном Арсенале»

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23 мая на ежегодном фестивале  “Книжный арсенал” журнал Фокус представил  рейтинг лучших украинских писателей. В список вошли 25 литераторов, отобранных в результате опроса литературных экспертов. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как продажи их книг в 2018 году, количество упоминаний в СМИ, число подписчиков в социальных сетях, полученные литературные премии.

– Мы решили возобновить рейтинг, который в последний раз выходил в Фокусе еще в 2012 году.

На мой взгляд, сейчас украинцам нужны некие вневременные ориентиры, которые помогут разобраться в себе в период смены власти и политического хаоса. Качественная литература – именно такой ориентир

– говорит Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус.

– Когда я готовилась к рейтингу, легко нашла в сети информацию о том, к примеру, сколько зарабатывает писательница Джоан Роулинг за час – это общедоступные данные, высчитать их несложно, так как ее тиражи и состояние известны. В Украине ситуация иная – объективные критерии найти сложно, ведь рейтинг их требует. Именно объективными критериями подсчета он отличается от любой литературной премии, – говорит Зоя Звиняцковская, редактор рубрики «Культура» Фокуса.

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Фокус презентовал рейтинг 25 лучших украинских писателей на «Книжном Арсенале» / 5 фотографий

Первое место в рейтинге прогнозировано занял Сергей Жадан, издавший в 2018 году поэтический сборник «Антена». Также в минувшем году на экраны вышла кинолента «Дике поле» – экранизация знаменитого романа Жадана «Ворошиловград», удостоенного  звания «лучшей книги десятилетия» от BBC.

На второй позиции – украинский историк с мировым именем Сергей Плохий, за последний год получивший ряд премий за свою книгу «Брама Європи». Третье место – у Оксаны Забужко, чей сборник публицистики «Я влізаю в танк» по-прежнему в топе продаж.

В рейтинг вошли представители различных литературных жанров: детский писатель Иван Андрусяк, нон-фикшен автор Владимир Ермоленко, поэтесса Катерина Калитко, фантаст Владимир Аренев. С полным составом рейтинга 25 лучших украинских писателей можно ознакомится в свежем номере журнала Фокус и на сайте  focus.ua https://focus.ua/culture/429981-algebra-i-garmoniya-zachem-nuzhny-rejtingi-literatury.html?fbclid=IwAR1A2261pBZk9a5hb7S38-V_slMELWKrjn0Ir4MX8X8ulRu2NvMYIMIYk8M

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Теги: Фокус
27.05.2019 12:12
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