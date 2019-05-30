Фокус опублікував рейтинг 33 кращих топ-менеджерів України

Фокус склав рейтинг кращих топ-менеджерів в 11 ключових галузях української економіки. До нього увійшли наймані менеджери і підприємці, керівники власним бізнесом, топи приватних компаній і керівники державних і муніципальних активів. Об’єднує їх одне – вміння розвиватися в непростих умовах.

При підготовці рейтингу підрахунок проходив в два етапи. На першому етапі редакція визначила найбільш значущі для української економіки ринки по їхньому внеску у ВВП країни, отримавши в підсумку 11 секторів: аграрний, фінансовий, промисловість, нафто- і газовидобування, IT і телеком, ритейл, харчопром, будівництво та девелопмент, фармацевтика, авторинок , транспорт та інфраструктура.

На другому етапі Фокус опитав близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків. Респонденти називали найефективніших, на їхню думку, управлінців і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера у своїй галузі в минулому році.

У кожному секторі Фокус вибирав трійку управлінців. Сумарно рейтинг об’єднав 33 топ-менеджера. У їх числі всього три жінки: Катерина Онищенко – генеральний директор ОLX в Україні, Кіра Рудик – генеральний директор Ring Ukraine, Світлана Діденко – член наглядової ради фірми «Дарниця».

Проаналізувавши досьє кращих управлінців країни, Фокус з’ясував, як виглядає середньостатистичний успішний ТОП-менеджер. 91% учасників рейтингу складають чоловіки, середній вік учасника рейтингу 47 років, середній досвід роботи на керівних посадах 20 років, середня чисельність штату підлеглих – 13 тис. людей.

Детально з рейтингом можна ознайомитися на сайті: focus.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.