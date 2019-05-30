Фокус опубликовал рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины

Фокус составил рейтинг лучших топ-менеджеров в 11 ключевых отраслях украинской экономики. В него вошли наёмные менеджеры и предприниматели, управляющие собственным бизнесом, топы частных компаний и руководители государственных и муниципальных активов. Объединяет их одно — умение развиваться в непростых условиях.

При подготовке рейтинга подсчет проходил в два этапа. На первом этапе редакция определила самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны, получив в итоге 11 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT и телеком, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура.

На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

В каждом секторе Фокус выбирал тройку управленцев. Суммарно рейтинг объединил 33 топ-менеджера. В их числе всего три женщины: Катерина Онищенко – генеральный директор ОLX в Украине, Кира Рудик – генеральный директор Ring Ukraine, Светлана Диденко – член наблюдательного совета фирмы «Дарница».

Проанализировав досье лучших управленцев страны, Фокус выяснил, как выглядит среднестатистический успешный ТОП-менеджер. 91% участников рейтинга составляют мужчины, средний возраст участника рейтинга 47 лет, средний опыт руководящей работы 20 лет, средняя численность штата подчиненных – 13 тыс. человек.

Детально с рейтингом можно ознакомиться на сайте: focus.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.