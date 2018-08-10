Фільми зі Стейтемом, які варто подивитись на вихідних

Хто не знає зірку найкрутіших бойовиків та трилерів – Джейсона Стейтема? Фільми з цим актором чекають по всьому світу мільйони шанувальників. Канал ICTV цими вихідними буде радувати своїх глядачів справжнім чоловічим кіно зі Стейтемом.

«Перевізник-3»

Неймовірну популярність Стейтему принесла роль Френка Мартіна у кіносерії «Перевізник». В третій частині головний герой вирішив змінити роботу «перевізника» на спокійне життя у Франції, проте цим планам не судилося реалізуватись, коли колишній солдат із загону «Дельта» Йонас Джонсон розповів йому, що за замовленням однієї корпорації, яка займається переробкою та утилізацією відходів, викрадена дочка українського міністра з охорони навколишнього середовища.

Цікавий факт:

актор неодноразово зізнавався журналістам, що найбільше любить зніматися в бойовиках, оскільки йому подобається демонструвати в них силу

Дивіться фільм «Перевізник -3» в суботу о 20:12 та неділю о 16:44 на ICTV.

«Захисник»

У фільмі «Захисник» Стейтем грає агента спецслужб в минулому, який рятує дівчинку від нью-йоркських мафіозі. Пізніше виявилось, що за нею триває справжня гонитва, адже лише вона знає код від сейфу, в якому зберігаються гроші китайських гангстерів. Тепер головному герою доведеться докласти чимало зусиль, аби протистояти таким серйозним злочинцям та захистити маленьку дівчинку.

Цікавий факт:

Стейтем не має акторської освіти і задовго до зйомок у фільмах працював як модель в багатьох рекламних компаніях, а також займався бойовими мистецтвами і плаванням

Дивіться фільм «Захисник» в неділю о 19.10 на ICTV.

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