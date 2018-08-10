Фильмы со Стейтемом, которые стоит посмотреть на выходных

Кто не знает звезду крутых боевиков и триллеров – Джейсона Стейтема? Фильмы с этим актером ждут по всему миру миллионы поклонников. Канал ICTV на этих выходных будет радовать своих зрителей настоящим мужским кино со Стейтемом.

«Перевозчик-3»

Невероятную популярность Стейтему принесла роль Фрэнка Мартина в киносерии «Перевозчик». В третьей части главный герой решил поменять работу «перевозчика» на спокойную жизнь во Франции, однако этим планам не суждено было реализоваться, когда бывший солдат из отряда «Дельта» Йонас Джонсон рассказал ему, что по заказу одной компании, которая занимается переработкой и утилизацией отходов, похищена дочь украинского министра по охране окружающей среды.

Интересный факт:

актер неоднократно признавался журналистам, что больше всего любит сниматься в боевиках, поскольку ему нравится демонстрировать в них силу

Смотрите фильм «Перевозчик -3» в субботу в 20:12 и воскресенье в 16:44 на ICTV.

«Защитник»

В фильме «Защитник» Стэйтем играет агента спецслужб в прошлом, который спасает девочку от нью-йоркских мафиози. Позже оказалось, что за ней идет настоящая погоня, ведь только она знает код от сейфа, в котором хранятся деньги китайских гангстеров. Теперь главному герою придется приложить немало усилий, чтобы противостоять таким серьезным преступникам и защитить маленькую девочку.

Интересный факт:

У Стэйтема нет актерского образования и задолго до съемок в фильмах он работал в качестве модели во многих рекламных компаниях, а также занимался боевыми искусствами и плаванием.

Смотрите фильм «Защитник» в воскресенье в 19.10 на ICTV.

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