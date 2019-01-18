Фільми про легендарних воїнів: «47 ронінів», «Вікінги», «Конан-варвар», «Геракл» на ICTV

Лише справжнім героям під силу впоратись зі злом, агресією та насиллям, яке панує в світі. І вже цими вихідними на ICTV воїни, подвиги яких обростають легендами зійдуться зі своїми ворогами у вражаючих кровопролитних битвах в боротьбі за справедливість.

«47 ронінів»

Сюжет фільму заснований на реальних подіях і розповідає про 47 самураїв, які втративши свого господаря, заприсяглись помститися за його смерть. Самураї готові піти на такий відчайдушний крок навіть незважаючи на те, що на них чекає смертний вирок. Аби встановити правосуддя, змовники до дрібниць продумують та готують план помсти, проте на їхньому шляху раптово виникають нові перешкоди.

Дивіться «47 ронінів» в суботу о 19:10 та в неділю о 14:25.

«Вікінги»

Одного разу після страшного шторму корабель вікінгів пішов на дно і вони опинилися на невідомих землях. Тепер їм доведеться пройти складний шлях по ворожим територіям з метою пошуку інших поселень вікінгів, адже тільки так вони зможуть вижити.

Дивіться «Вікінги» в суботу о 22:14 та в неділю о 16:50.

«Конан-варвар»

Фільм «Конан-варвар» в головній ролі із зіркою «Гри Престолів» та «Аквамена» Джейсоном Момоа – розповідає історію про мужнього воїна-кіммерійця, який відправився в далеку подорож, аби помститися за вбивство своїх рідних. Тепер на відважного Конана чекає шлях сповнений відчайдушних поєдинків, неймовірних пригод та неочікуваних небезпек і зустрічей.

Дивіться «Конан-варвар» в неділю о 20:35 та понеділок о 16:43.

«Геракл: Народження легенди»

Фільм розповідає історію життя найвідомішого давньогрецького героя Геракла – сина Зевса та цариці Алкмени. Ще при народженні йому було передбачено стати найвизначнішим воїном, але довгий час він не здогадувався про своє важливе призначення. Та одного разу дізнавшись про велику місію, Геракл повинен обрати між любов’ю до принцеси Геби і обов’язком.

Дивіться «Геракл: Народження легенди» в неділю о 22:40 та понеділок о 14:13.

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