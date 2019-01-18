Фильмы о легендарных воинах: «47 ронинов», «Викинги», «Конан-варвар», «Геракл» на ICTV

Только настоящим героям под силу справиться со злом, агрессией и насилием, которое царит в мире. И уже в эти выходные на ICTV воины, подвиги которых обрастают легендами сойдутся со своими врагами во впечатляющих кровопролитных битвах в борьбе за справедливость.

«47 ронинов»

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о 47 самураях, которые потеряв своего хозяина, поклялись отомстить за его смерть. Самураи готовы пойти на такой отчаянный шаг даже несмотря на то, что их ждет смертный приговор. Чтобы установить правосудие, заговорщики до мелочей продумывают и готовят план мести, однако на их пути внезапно возникают новые препятствия.

Смотрите «47 ронинов» в субботу в 19:10 и в воскресенье в 14:25.

«Викинги»

Однажды после страшного шторма корабль викингов пошел на дно и они оказались на неизвестных землях. Теперь им придется пройти сложный путь по вражеским территориям с целью поиска других поселений викингов, ведь только так они смогут выжить.

Смотрите «Викинги» в субботу в 22:14 и в воскресенье в 16:50.

«Конан-варвар»

Фильм «Конан-варвар» в главной роли со звездой «Игры Престолов» и «Аквамена» Джейсоном Момоа – рассказывает историю о мужественном воине-киммерийце, который отправился в далекое путешествие, чтобы отомстить за убийство своих родных. Теперь отважного Конана ждет путь полон отчаянных поединков, невероятных приключений и неожиданных опасностей.

Смотрите «Конан-варвар» в воскресенье в 20:35 и понедельник в 16:43.

«Геракл: Рождение легенды»

Фильм рассказывает историю жизни известного древнегреческого героя Геракла – сына Зевса и царицы Алкмены. Еще при рождении ему было суждено стать величайшим воином, но долгое время он не догадывался о своем важном предназначении. Но однажды узнав о великой миссии, Геракл должен выбрать между любовью к принцессе Гебе или долгом.

Смотрите «Геракл: Рождение легенды» в воскресенье в 22:40 и понедельник в 14:13.

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