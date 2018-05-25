Фільм «Прискорення» – класичний бойовик із жіночим обличчям

Усім прихильникам бойовиків, в яких головну роль виконує сильна та безжалісна жінка, радимо вмикати цієї суботи о 20:10 ICTV, адже телеканал покаже фільм «Прискорення» із зіркою Голлівуду українського походження Ольгою Куриленко.

«Прискорення» – це південно-африкансько-американський бойовик, з яким дебютував у ролі режисера Стівен Кампанелла. Незважаючи на те, що кінокритики не дали стрічці одноголосної позитивної оцінки, ми знайшли багато переваг і знаємо чому вам неодмінно потрібно подивитись цей фільм.

Цікавий сюжет з інтригою

Грабіжниця із досвідом Алекс погоджується на останню свою справу, але цього разу все йде не за планом. Безжалісній красуні загрожує небезпека, оскільки вона перейшла дорогу могутньому злочинному синдикату, який шукає дещо значно цінніше від діамантів. Протягом всього фільму інтригу тримає загадкова флешка. Глядачеві цікаво дізнатись, яка цінна інформація міститься на ній, але неочікувана розгадка з’явиться лише в кінці фільму.

Класичний бойовик

З перших хвилин фільм захоплює не лише сюжетом, а й напруженою атмосферою: чудова графіка, перестрілки, битви, гонитви та складні ситуації, з яких, здавалося б, немає виходу – створюють атмосферу адреналіну та враження у глядача, наче він сам повинен втікати від злочинного угрупування.

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Уродженка Бердянська Ольга Куриленко у фільмі чудово зіграла сміливу та безстрашну грабіжницю, яка стійко витримує всі перепони, створені для неї супротивниками зі злочинного синдикату. Вона не лише яскрава та красива, а ще й сильна та розумна, адже їй вдається успішно боротись з ворогами. Особливо варто відмітити прекрасну фізичну підготовку Ольги Куриленко, яка в сценах перестрілок та битв виглядала більш ніж переконливо.

Дивіться бойовик «Прискорення» у суботу о 20:10 на ICTV.

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