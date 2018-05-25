Фильм «Ускорение» – классический боевик с женским лицом

Всем поклонникам боевиков, в которых главную роль играет сильная и безжалостная женщина, советуем включать в эту субботу в 20:10 ICTV, ведь телеканал покажет фильм «Ускорение» со звездой Голливуда украинского происхождения Ольгой Куриленко.

«Ускорение» – это южно-африканско – американский боевик, с которым дебютировал в роли режиссера Стивен Кампанелла. Несмотря на то, что кинокритики не дали ленте единогласной положительной оценки, мы нашли много преимуществ и знаем почему вам непременно нужно посмотреть этот фильм.

Интересный сюжет с интригой

Грабительница с опытом Алекс соглашается на последнее свое дело, но на этот раз все идет не по плану. Безжалостной красавице грозит опасность, поскольку она перешла дорогу могущественному преступному синдикату, который ищет нечто гораздо ценнее бриллиантов. В течение всего фильма интригу держит загадочная флешка. Зрителю интересно узнать, какая ценная информация содержится на ней, но неожиданная разгадка появится только в конце фильма.

Классический боевик

С первых минут фильм захватывает не только сюжетом, но и напряженной атмосферой: прекрасная графика, перестрелки, сражения, погони и сложные ситуации, из которых, казалось бы, нет выхода – создают атмосферу адреналина и впечатления у зрителя, будто он сам должен бежать от преступной группировки .

Актерский состав возглавили голливудские звезды: Морган Фримен и Ольга Куриленко

Уроженка Бердянска Ольга Куриленко в фильме замечательно сыграла смелую и бесстрашную грабительницу, которая стойко выдерживает все преграды, созданные для нее противниками из преступного синдиката. Она не только яркая и красивая, но и сильная и умная, ведь ей удается успешно бороться с врагами. Особенно стоит отметить прекрасную физическую подготовку Ольги Куриленко, которая в сценах перестрелок и сражений выглядела более чем убедительно.

Смотрите боевик «Ускорение» в субботу в 20:10 на ICTV.

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