Фантастичний екшн «Халк» та «Неймовірний Халк» на ICTV: цікаві факти

Сюжет фільмів, знятий за однойменним коміксом від «Marvel» розповідає про фізика Брюса Баннера, який під час власного експерименту отримав велику дозу гамма-променів і перетворився в гігантського зеленого монстра Халка. Вже цієї суботи о 19:10 на каналі ICTV можна подивитись фантастичний екшн «Халк», а в неділю о 19:10 «Неймовірний Халк». Ми пропонуємо Вам декілька цікавих фактів про ці фільми.

Образ Халка придумали ще в 1962 році Стен Лі і Джек Кірбі. Фільми створені саме на основі їхніх коміксів. До речі, Стен Лі навіть знявся в епізодичній ролі.

Для створення Халка використовувались комп’ютерні технології, що створювало певні незручності акторам, які часто розігрували сцени із пустим місцем. А для того, щоб їм було легше орієнтуватись на знімальному майданчику – використовувався картонний замінник головного героя.

Головний герой Брюс Баннер перетворюється в Халка лише на 42-ій хвилині фільму.

У фільмі «Халк» головний герой міг збільшуватись до неймовірних розмірів, а в новій кінострічці його зріст становить 2 метри 70 сантиметрів.

«Неймовірний Халк» не є сиквелом «Халка», а новою кіноадаптацією комікса від «Marvel», в якій сплетені всі фільми про супергероїв. Наприклад, в «Неймовірному Халку» актор Роберт Дауні-молодший з’являється в образі Залізної людини.

Брюс Баннер переховується у бразильському місті Порто-Верде, що у перекладі з іспанської означає «зелений порт» і є натяком на колір шкіри Халка.

Актор Едвард Нортон завжди був шанувальником Халка, але відмовився від цієї ролі, оскільки йому не сподобався сценарій. Згодом, Едвард прийняв пропозицію зіграти в «Неймовірному Халку» і трішки відредагував сценарій під себе, в результаті чого у фільмі з’явились нові персонажі.

Дивіться фільм «Халк» в суботу о 19:10, «Неймовірний Халк» в неділю о 19:10 на ICTV.