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Главная / Фантастический экшн «Халк» и «Невероятный Халк» на ICTV: интересные факты / 12.01.2018 15:16

Фантастический экшн «Халк» и «Невероятный Халк» на ICTV: интересные факты

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Сюжет фильмов, снятый по одноименному комиксу от «Marvel» рассказывает о физике Брюсе Баннере, который во время своего эксперимента получил большую дозу гамма-лучей и превратился в гигантского зеленого монстра Халка. Уже в эту субботу в 19:10 на канале ICTV можно посмотреть фантастический экшн «Халк», а в воскресенье в 19:10 «Невероятный Халк». Мы предлагаем Вам несколько интересных фактов об этих фильмах.

  • Образ Халка придумали еще в 1962 году Стэн Ли и Джек Кирби. Фильмы созданы именно на основе их комиксов. Кстати, Стэн Ли даже снялся в эпизодической роли.
  • Для создания Халка использовались компьютерные технологии, что создавало определенные неудобства актерам, которые часто разыгрывали сцены с пустым местом. А для того, чтобы им было легче ориентироваться на съемочной площадке — использовался картонный заменитель главного героя.
  • Главный герой Брюс Баннер превращается в Халка только на сорок второй минуте фильма.
  • В фильме «Халк» главный герой мог увеличиваться до невероятных размеров, а в новой киноленте его рост составляет 2 метра 70 сантиметров.

  • «Невероятный Халк» не является сиквелом «Халка», а новой киноадаптацией комикса от «Marvel», в которой сплетены все фильмы о супергероях. Например, в «Невероятном Халке» актер Роберт Дауни-младший появляется в образе Железного человека.
  • Брюс Баннер скрывается в бразильском городе Порто-Верде, что в переводе с испанского означает «зеленый порт» и является намеком на цвет кожи Халка.
  • Актер Эдвард Нортон всегда был поклонником Халка, но отказался от этой роли, поскольку ему не понравился сценарий. В последствии, Эдвард принял предложение сыграть в «Невероятном Халке» и немного отредактировал сценарий под себя, в результате чего в фильме появились новые персонажи.

Смотрите фильм «Халк» в субботу в 19:10, «Невероятный Халк» в воскресенье в 19:10 на ICTV.

 

Теги: лучшие фильмы
12.01.2018 15:16
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