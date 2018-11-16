Фантастичні вихідні: прем’єра фільмів «Люди Ікс: Апокаліпсис» та «Лоґан: Росомаха» на ICTV

Вони – мутанти з надлюдськими здібностями, новий еволюційний вид і для багатьох ненависні ізгої. Вони – Люди Ікс! Вже цієї неділі шанувальники фантастики зможуть подивитись на ICTV прем’єру фільмів «Люди Ікс: Апокаліпсис» та «Лоґан: Росомаха».

«Люди Ікс: Апокаліпсис» – восьмий у серії фільмів «Люди Ікс». В цій частині надлюдям доведеться зупинити небезпечного Ен Сабаха Нура – давнього бога Єгипту, який прокинувся в 21 столітті і вирішив згадати далекі часи та знову поставити людство на коліна. Команда «людей ікс» вже давно встигла розбігтися по світу, але заради спасіння людства від чергового апокаліпсису вони готові зібратися знову.

«Лоґан: Росомаха» – дев’ятий у серії «Люди Ікс» та третій фільм про Росомаху. Події відбуваються в 2029 році, коли на планеті зовсім не залишилося мутантів, окрім підстаркуватого Росомахи, який доглядає за психічно хворим професором Чарлзом Ксав’єром. Та одного дня в житті Лоґана з’являється невідома юна мутантка і спокій раптово руйнується.

«Лоґан Росомаха» суттєво відрізняється від попередніх частин і не зовсім схожий на типовий кінокомікс, оскільки тут досить багато драматизму та сентиментальності. Та це не означає, що він поступається будь-якому іншому фільму із серії «Люди Ікс», про що свідчить і високий рейтинг та схвальна оцінка кінокритиків.

Дивіться прем’єру фільму «Люди Ікс: Апокаліпсис» в неділю о 20:38, «Лоґан: Росомаха» о 22:55.

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