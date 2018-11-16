Фантастические выходные: премьера фильмов «Люди Икс: Апокалипсис» и «Логан: Росомаха» на ICTV

Они – мутанты со сверхчеловеческими способностями, новый эволюционный вид и для многих ненавистные изгои. Они – Люди Икс! Уже в это воскресенье поклонники фантастики смогут посмотреть на ICTV премьеру фильмов «Люди Икс: Апокалипсис» и «Логан: Росомаха».

«Люди Икс: Апокалипсис» – восьмой в серии фильмов «Люди Икс». В этой части сверхлюдям придется остановить опасного Эн Сабаха Нура – давнего бога Египта, который проснулся в 21 веке и решил вспомнить далекие времена и снова поставить человечество на колени. Команда «людей икс» уже давно успела разбежаться по миру, но ради спасения человечества от очередного апокалипсиса они готовы собраться снова.

«Логан: Росомаха» – девятый в серии «Люди Икс» и третий фильм о Росомахе. События происходят в 2029 году, когда на планете совсем не осталось мутантов, кроме престарелого Росомахи, который ухаживает за психически больным профессором Чарльзом Ксавьером. Но однажды в жизни Логана появляется неизвестная юная мутантка и покой внезапно разрушается.

«Логан Росомаха» существенно отличается от предыдущих частей и не совсем похож на типичный кинокомикс, поскольку здесь достаточно много драматизма и сентиментальности. Но это не значит, что он уступает любому другому фильму из серии «Люди Икс», о чем свидетельствует и высокий рейтинг и положительная оценка кинокритиков.

Смотрите премьеру фильма «Люди Икс: Апокалипсис» в воскресенье в 20:38, «Логан: Росомаха» в 22:55.

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