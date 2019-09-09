Факти ICTV запускають голосування ТОП-100 блогерів України 2019

Стартувало інтернет-голосування від сайту Факти ICTV за найкращого блогера України. У проекті «Топ-100 блогерів» обиратимуть найвпливовішого лідера думок на вибір українців, а також «Народного Блогера».

Кожен охочий може долучитися до голосування, яке триватиме до 6 жовтня. Для цього потрібно авторизуватися на сайті bloggers-fakty.ictv.ua та проголосувати за улюбленого блогера, але лише один раз.

Цього року, окрім традиційного інтернет-голосування, найкращого автора обиратиме експертне журі, до складу якого увійдуть переможці минулого року і експерти в сфері медіа та діджитал.

Комісія визначає своїх переможців та дає 50% вкладу у рейтинг разом з відвідувачами сайту Факти ICTV. Тож, переможці минулого року не зможуть брати участь у новому рейтингу, – коментує Ольга Тищук, директор департаменту інтернет-проектів ICTV.

Традиційно учасники голосування зможуть обирати переможця у категорії «Народний вибір» не тільки серед представлених кандидатів, а й запропонувати свого автора. Важливо, що претендентами на це звання можуть стати блогери, які мають не менше 1000 підписників та пишуть самостійні тексти у соцмережах.

Голосування доступне лише на території України. Більше подробиць шукайте на сайті bloggers-fakty.ictv.ua.

Вперше Факти ICTV склали всеукраїнський рейтинг українських блогерів 2015-го. Цього року проект відзначає свій перший ювілей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.