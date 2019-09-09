Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Факты ICTV запускают голосование ТОП-100 блогеров Украины 2019 / 09.09.2019 11:46
09.09.2019 11:46
Поделиться

Факты ICTV запускают голосование ТОП-100 блогеров Украины 2019

0

Стартовало интернет-голосование от сайта Факты ICTV за лучшего блогера Украины. В проекте «Топ-100 блогеров» будут избирать самого влиятельного лидера мнений на выбор украинцев, а также «Народного Блогера».

Каждый желающий может присоединиться к голосованию, которое продлится до 6 октября. Для этого нужно авторизоваться на сайте bloggers-fakty.ictv.ua и проголосовать за любимого блогера, но только один раз.

В этом году, кроме традиционного интернет-голосования, лучшего автора будет выбирать экспертное жюри, в состав которого войдут победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал.

Комиссия определяет своих победителей и дает 50% вклада в рейтинг вместе с посетителями сайта Факты ICTV. Поэтому, победители прошлого года не смогут участвовать в новом рейтинге, – комментирует Ольга Тыщук, директор департамента интернет-проектов ICTV.

Традиционно участники голосования смогут выбирать победителя в категории «Народный выбор» не только среди представленных кандидатов, но и предложить своего автора. Важно, что претендентами на это звание могут стать блогеры, имеющие не менее 1000 подписчиков и пишущие самостоятельные тексты в соцсетях.

Голосование доступно только на территории Украины. Больше подробностей можно найти на сайте bloggers-fakty.ictv.ua.

Впервые Факты ICTV составили всеукраинский рейтинг украинских блогеров в 2015-м. В этом году проект отмечает свой первый юбилей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ТОП-100 блогерів, факти ICTV
09.09.2019 11:46
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати