Факты ICTV запускают голосование ТОП-100 блогеров Украины 2019

Стартовало интернет-голосование от сайта Факты ICTV за лучшего блогера Украины. В проекте «Топ-100 блогеров» будут избирать самого влиятельного лидера мнений на выбор украинцев, а также «Народного Блогера».

Каждый желающий может присоединиться к голосованию, которое продлится до 6 октября. Для этого нужно авторизоваться на сайте bloggers-fakty.ictv.ua и проголосовать за любимого блогера, но только один раз.

В этом году, кроме традиционного интернет-голосования, лучшего автора будет выбирать экспертное жюри, в состав которого войдут победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал.

Комиссия определяет своих победителей и дает 50% вклада в рейтинг вместе с посетителями сайта Факты ICTV. Поэтому, победители прошлого года не смогут участвовать в новом рейтинге, – комментирует Ольга Тыщук, директор департамента интернет-проектов ICTV.

Традиционно участники голосования смогут выбирать победителя в категории «Народный выбор» не только среди представленных кандидатов, но и предложить своего автора. Важно, что претендентами на это звание могут стать блогеры, имеющие не менее 1000 подписчиков и пишущие самостоятельные тексты в соцсетях.

Голосование доступно только на территории Украины. Больше подробностей можно найти на сайте bloggers-fakty.ictv.ua.

Впервые Факты ICTV составили всеукраинский рейтинг украинских блогеров в 2015-м. В этом году проект отмечает свой первый юбилей.

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