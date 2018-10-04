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Головна / Дивись онлайн «Нові лідери» / 04.10.2018 12:41

Дивись онлайн «Нові лідери»

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Вже сьогодні, 4 жовтня, о 22:20 на ICTV стартує національний телепроект «Нові лідери». Глядачі матимуть чудову можливість подивитись прем’єру онлайн на YouTube-каналі Нові лідери, а також на Facebook-сторінці Телеканал ICTV.   

Глядачі трансляції зможуть поділитись один з одним враженнями та думками стосовно реалізації власних програм лідерів в режимі реального часу.

«Нові лідери» – це прекрасна можливість залучити креативних та амбітних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня. Вже сьогодні 10 фіналістів почнуть боротися за першість і лише переможець отримає грошовий приз для реалізації ідеї або початку політичної кар’єри.

Дивіться національний проект «Нові лідери» сьогодні о 22:20 на ICTV.

Теги: Нові лідери, Сергій Притула
04.10.2018 12:41
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