Дивись онлайн «Нові лідери»

Вже сьогодні, 4 жовтня, о 22:20 на ICTV стартує національний телепроект «Нові лідери». Глядачі матимуть чудову можливість подивитись прем’єру онлайн на YouTube-каналі Нові лідери, а також на Facebook-сторінці Телеканал ICTV.

Глядачі трансляції зможуть поділитись один з одним враженнями та думками стосовно реалізації власних програм лідерів в режимі реального часу.

«Нові лідери» – це прекрасна можливість залучити креативних та амбітних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня. Вже сьогодні 10 фіналістів почнуть боротися за першість і лише переможець отримає грошовий приз для реалізації ідеї або початку політичної кар’єри.

Дивіться національний проект «Нові лідери» сьогодні о 22:20 на ICTV.