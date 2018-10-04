Смотри онлайн «Новые лидеры»

Уже сегодня, 4 октября, в 22:20 на ICTV стартует национальный телепроект «Новые лидеры». Зрители будут иметь прекрасную возможность посмотреть премьеру онлайн на YouTube-канале Новые лидеры, а также на Facebook-странице Телеканал ICTV.

Зрители трансляции смогут поделиться друг с другом впечатлениями и мыслями о реализации собственных программ лидеров в режиме реального времени.

«Новые лидеры» – это прекрасная возможность привлечь креативных и амбициозных людей с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня. Уже сегодня 10 финалистов начнут бороться за первенство и лишь победитель получит денежный приз для реализации идеи или начала политической карьеры.

Смотрите национальный проект «Новые лидеры» сегодня в 22:20 на ICTV.

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