Довгочікувана прем’єра телепроекту «Нові лідери» на ICTV – вже сьогодні

Вже сьогодні, 4 жовтня на телеканалі ICTV стартує фінальний етап національного телепроекту «Нові лідери». Канал покаже найцікавіше з очного змагання сотні найкращих претендентів на звання Нового Лідера. У перших двох випусках програми глядачі побачать, як сто Лідерів з усієї України змагалися за право потрапити до десятки фіналістів.

На шляху до перемоги в цьому етапі проекту на учасників чекали гострі запитання ведучого – Сергія Притули, перехресний допит експертів із Відбіркового комітету і, головне, необхідність подолати 50-відсотковий бар’єр підтримки аудиторії в студії. У першому випуску програми «Нові лідери» глядачі побачать найяскравіші епізоди та найбільш харизматичних учасників відбору.

Сергій Притула, ведучий програми, поділився своїми враженнями про учасників проекту:

– Цей відбір дав мені можливість зрозуміти, що людей, яких хотілося б бачити у фіналі, значно більше, ніж десять.

З тієї сотні учасників мають право залізно потрапити у десятку як мінімум двадцятеро. І вибір – хто з них більш гідний за інших – був дуже непростим.

Після двох відбіркових програм, 18 жовтня буде презентована десятка Нових Лідерів і розпочнеться боротьба за перемогу.

Нагадаємо, відбір десятки фіналістів тривав три дні – з 17 до 19 серпня. Тоді 100 лідерів представляли свої програми і результати їх реалізації перед експертами з Відбіркової комісії. Потенційних лідерів оцінювали авторитетні громадські діячі – Ольга Айвазовська, Роман Бондар, Гліб Вишлінський, Андрій Вишневський, Світлана Матвієнко, Таміла Ташева, Ярослав Юрчишин.

Дивіться національний телепроект «Нові лідери» на каналі ICTV з 4 жовтня. Програма буде транслюватися кожного четверга о 22:20.