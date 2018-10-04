Долгожданная премьера телепроекта «Новые лидеры» на ICTV – уже сегодня

Уже сегодня, 4 октября в 22.20 на телеканале ICTV стартует финальный этап национального телепроекта «Новые лидеры». Канал покажет самые интересные моменты из очного соревнования сотни лучших претендентов на звание Нового лидера. В первых двух выпусках программы зрители увидят, как сто Лидеров со всей Украины соревновались за право попасть в десятку финалистов.

На пути к победе в этом этапе проекта участников ожидали острые вопросы ведущего – Сергея Притулы, перекрестный допрос экспертов с Отборочного комитета и, главное, необходимость преодолеть 50-процентный барьер поддержки аудитории в студии. В первом выпуске программы «Новые лидеры» зрители увидят самые яркие эпизоды и самых харизматичных участников отбора.

Ведущий проекта, известный шоумен Сергей Притула поделился своими впечатлениями про участников проекта:

– Этот отбор дал мне возможность понять, что людей, которых хотелось бы видеть в финале, значительно больше, чем десять.

С этой сотни участников как минимум двадцать вправе железно попасть в десятку. И выбор – кто из них более достоин других – был очень непростым, – говорит ведущий.

После двух отборочных программ, 18 октября будет представлена десятка Новых Лидеров и начнется борьба за победу.

Напомним, отбор десятки финалистов длился три дня – с 17 по 19 августа. Тогда 100 лидеров представляли свои программы и результаты их реализации перед экспертами Отборочной комиссии. Потенциальных лидеров оценивали авторитетные общественные деятели – Ольга Айвазовская, Роман Бондарь, Глеб Вышлинский, Андрей Вишневский, Светлана Матвиенко, Тамила Ташева, Ярослав Юрчишин.

Смотрите национальный телепроект «Новые лидеры» на канале ICTV с 4 октября. Программа будет транслироваться каждый четверг в 22:20.

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