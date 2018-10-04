PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Долгожданная премьера телепроекта «Новые лидеры» на ICTV – уже сегодня / 04.10.2018 18:17

Долгожданная премьера телепроекта «Новые лидеры» на ICTV – уже сегодня

0 - 0

Уже сегодня, 4 октября в 22.20 на телеканале ICTV стартует финальный этап национального телепроекта «Новые лидеры». Канал покажет самые интересные моменты из очного соревнования сотни лучших претендентов на звание Нового лидера. В первых двух выпусках программы зрители увидят, как сто Лидеров со всей Украины соревновались за право попасть в десятку финалистов.

На пути к победе в этом этапе проекта участников ожидали острые вопросы ведущего – Сергея Притулы, перекрестный допрос экспертов с Отборочного комитета и, главное, необходимость преодолеть 50-процентный барьер поддержки аудитории в студии. В первом выпуске программы «Новые лидеры» зрители увидят самые яркие эпизоды и самых харизматичных участников отбора.

Ведущий проекта, известный шоумен Сергей Притула поделился своими впечатлениями про участников проекта:

–  Этот отбор дал мне возможность понять, что людей, которых хотелось бы видеть в финале, значительно больше, чем десять.

С этой сотни участников как минимум двадцать вправе железно попасть в десятку. И выбор – кто из них более достоин других – был очень непростым, – говорит ведущий.

После двух отборочных программ, 18 октября будет представлена десятка Новых Лидеров и начнется борьба за победу.

Напомним, отбор десятки финалистов длился три дня – с 17 по 19 августа. Тогда 100 лидеров представляли свои программы и результаты их реализации перед экспертами Отборочной комиссии. Потенциальных лидеров оценивали авторитетные общественные деятели – Ольга Айвазовская, Роман Бондарь, Глеб Вышлинский, Андрей Вишневский, Светлана Матвиенко, Тамила Ташева, Ярослав Юрчишин.

Смотрите национальный телепроект «Новые лидеры» на канале ICTV с 4 октября. Программа будет транслироваться каждый четверг в 22:20.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Нові лідери, Сергій Притула
04.10.2018 18:17
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати