Серія коротких роликів власного виробництва телеканалу ICTV розповідає про часи, коли козаками мріяли стати всі чоловіки.

Кілька століть поспіль з різних країв і різних станів приходили в Запорізьку Січ хлопці, щоб спробувати стати джурою – молодшим козаком. Всім претендентам воїни влаштовували сувору перевірку. Негідникам, боягузам і тим, у кого з почуттям гумору біда, доводилося забути про козацтво.

Кожна «козацька байка» – це історія одного з ритуалів зарахування в джури. В першому ролику, прем’єра якого відбулася 14 жовтня 2017 року на телеканалі ICTV, глядачі побачили, чи зможе козак пройти по вузькій колоді через річку, випивши чарку горілки.













До Дня захисника України та Українського козацтва ICTV готує продовження «козацьких байок» / 7 фотографій

Нова «козацька байка» розповість про те, чи варто беззаперечно підкорятися сотнику, якщо він наказує бити безпорадного бранця батогом. Не всім героям вдасться пройти випробування. Але ті, хто їх пройдуть, стануть частиною легендарного війська запорізького. Воїнами, яких боялися і поважали.

– Забудьте про вікінгів! Козаки – ось новий тренд, – говорить автор ідеї та продюсер «козацьких байок» Іне c а Соболєва. – Вони брутальні і харизматичні чоловіки. Хоробрі воїни з прекрасним почуттям гумору, які знали толк і в війні, і в розвагах. Козаки наганяли страх на Стамбул і Європу.

Ми не хочемо, щоб тема українського козацтва залишалася тільки темою з підручника. Це має бути історія, цікава сучасним людям.

Щоб і татові, і синові було цікаво дивитися.

Саундтреком нового ролика стала пісня «Шо з-під дуба» українського музичного етно-гурту ДахаБраха.

Зйомки нового епізоду пройшли в Києві на Жуковому острові. Одним із складних завдань, з яким зіткнулася знімальна група, було відтворення історичної епохи – гриму та костюмів. «Шрами, оселедці, вуса, бойові обладунки і коні. Всіх зібрати одномоментно і змусити грати достовірно – це було головним викликом, – зізналася Інеса Соболєва після завершення зйомок.

Дивіться живі і яскраві історії про молодих воїнів в новій серії «козацьких байок» до Дня захисника України та Українського козацтва на телеканалі ICTV.