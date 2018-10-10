Серия коротких роликов собственного производства телеканала ICTV рассказывает о временах, когда козаками мечтали стать все парни.

Несколько веков подряд из разных краев и разных сословий приходили в Запорожскую Сечь парни, чтобы попытаться стать джурой – младшим козаком. Всем претендентам воины устраивали строгую проверку. Негодяям, трусам и тем, у кого с чувством юмора беда, приходилось забыть о козачестве.

Каждая «козацкая байка» – это история одного из ритуалов зачисления в джуры. В первом ролике, премьера которого состоялась 14 октября 2017 на телеканале ICTV, зрители увидели, сможет ли козак пройти по узкой колоде через реку, выпив рюмку водки.













Ко Дню защитника Украины и Украинского козачества ICTV готовит продолжение «козацких баек» / 7 фотографий

Новая «козацкая байка» расскажет о том, стоит ли беспрекословно подчиняться сотнику, если он приказывает бить беспомощного пленника плеткой. Не всем героям удастся пройти испытания. Но те, кто их пройдут, станут частью легендарного войска запорожского. Воинами, которых боялись и уважали.

– Забудьте о викингах! Козаки – вот новый тренд, – говорит автор идеи и продюсер «козацких баек» Инеcса Соболева. – Они сильные и харизматичные мужчины. Храбрые воины с прекрасным чувством юмора, которые знали толк и в войне, и в развлечениях. Козаки нагоняли страх на Стамбул и Европу.

Мы не хотим, чтобы тема украинского козачества оставалась только темой из учебника. Это должна быть история, интересная современным людям.

Чтобы и папе, и сыну было интересно смотреть.

Cаундтреком нового ролика стала песня «Шо з-под дуба» украинской музыкальной этно-группы ДахаБраха.

Съемки нового эпизода прошли в Киеве на Жуковом острове. Одной из сложных задач, с которым столкнулась съемочная группа, было воссоздание исторической эпохи – грима и костюмов.

– Шрамы, «оселедци», усы, оружейные обвесы и лошади. Всех собрать одномоментно и заставить играть достоверно – это и было главным вызовом, – призналась Инесса Соболева после завершения съемок.

Смотрите живые и яркие истории о молодых воинах в новой серии «козацких баек» ко Дню защитника Украины и Украинского козачества на телеканале ICTV.

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