До Дня миротворців ICTV розповість історію про українських героїв на Балканах

До Міжнародного дня миротворців ООН, який світ відзначає 29 травня, телеканал

ICTV підготував сюжет про спецоперацію українських військових у Боснії та Герцеговині.

Влітку 1995, під час найкривавішого етапу війни на Балканах, наші бійці врятували життя

майже 10 тисячам боснійських мусульман.

– Це були дуже складні часи на Балканах, середина 90-х років. Справжня війна у

центрі Європи. Лише уявіть – у липні 1995 у Сребрениці за кілька днів було знищено 8

тисяч мирних мусульман, – розповідає Тарас Корніюк, журналіст програми «Факти» на

ICTV, який створив сюжет. – Та війна стала першою для армії незалежної

України. Бійцям 240-го окремого спеціального батальйону дісталася одна з

найважчих місій – охороняти інші зони безпеки ООН в мусульманських анклавах –

містах Горажде і Жепа. Саме тут серби намітили наступну після Сребрениці етнічну

різанину. Але завдяки своїй рішучості і непоступливості, дипломатичному хисту і

мужності українські миротворці домоглися евакуації мирного населення з анклаву

Жепа. Фактично, наші миротворці врятували тисячі цивільних від чергової серії

геноциду.

Щоб відтворити картину тих подій, журналіст знайшов українських миротворців, які

несли службу на Балканах і брали безпосередню участь у місії. Серед них – полковник

Микола Верхогляд, тодішній заступник Командувача міжнародного контингенту в

Сараєво, а також командир 240-го батальйону Сергій Мовчанюк.

– На жаль, той подвиг українських військових недооцінений на належному рівні.

Тож ми хочемо, аби якомога більша кількість людей дізналась про героїзм наших

миротворців. Усі бійці, з якими я спілкувався – мужні люди. Причому командири

наголошують, що саме на простих бійцях лежав основний тягар цієї унікальної

операції, – ділиться Тарас Корніюк.

Значення тих далеких подій варто осмислення. Влітку 95-го українські військові

запобігли наймасштабнішим людським жертвам в Європі з часів Гітлера. Операція стала

першою успішною такого рівня для Збройних сил молодої держави та дозволила набути безцінного досвіду її бійцям. Тодішній Президент України Леонід Кучма, який отримував

доповіді про перебіг подій в Жепі кожні дві години, вважає, що уроки тієї операції важливі

і тепер:

– З тих подій стало зрозуміло, що миротворчі війська з берданками, звичайною

стрілецькою зброєю, щоб вони охороняли тільки спеціальну місію ОБСЄ – це нонсенс.

Коли поруч знаходяться 2-3 тисячні армії, озброєні до зубів, з такою місією нічого не

буде. Тому честь і хвала цим хлопцям. Мені тільки жаль, що недооцінені вони…

Дивіться героїчну історію українських бійців в середу, 29 травня о 18:45 на телеканалі ICTV.

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