Ко Дню миротворцев ICTV расскажет историю об украинских героях на Балканах

К Международному дню миротворцев ООН, который мир отмечает 29 мая,

телеканал ICTV подготовил сюжет о спецоперации украинских военных в Боснии и

Герцеговине. Летом 1995, во время самого кровавого этапа войны на Балканах, наши

бойцы спасли жизни почти 10 тысячам боснийских мусульман.

– Это были очень сложные времена на Балканах, середина 90-х годов.

Настоящая война в центре Европы. Только представьте – в июле 1995 года в

Сребренице за несколько дней было уничтожено 8 тысяч мирных мусульман, –

рассказывает Тарас Корниюк, журналист программы «Факты» на ICTV, который создал

сюжет. – Та война стала первой для армии независимой Украины. Бойцам 240-го

отдельного специального батальона досталась одна из самых тяжелых миссий –

охранять другие зоны безопасности ООН в мусульманских анклавах – городах

Горажде и Жепа. Именно здесь сербы наметили следующую после Сребреницы

этническую резню. Но благодаря своей решимости и неуступчивости,

дипломатическому таланту и мужеству украинские миротворцы добились

эвакуации мирного населения из анклава Жепа. Фактически, наши миротворцы

спасли тысячи гражданских от очередной серии геноцида.

Чтобы воссоздать картину тех событий, журналист нашел украинских миротворцев,

которые несли службу на Балканах и принимали непосредственное участие в миссии.

Среди них – полковник Николай Верхогляд, тогдашний заместитель Командующего

международного контингента в Сараево, а также командир 240-го батальона Сергей

Мовчанюк.

– К сожалению, тот подвиг украинских военных недооценен на должном

уровне. Поэтому мы хотим, чтобы как можно большее количество людей узнало о

героизме наших миротворцев. Все бойцы, с которыми я общался – мужественные

люди. Причем командиры отмечают, что именно на простых бойцах лежал

основной груз этой уникальной операции, – делится Тарас Корниюк.

Значение тех далеких событий стоит осмысления. Летом 95-го украинские военные

предотвратили самые масштабные человеческие жертвы в Европе со времен Гитлера.

Операция стала первой успешной такого уровня для Вооруженных сил молодого

государства и позволила приобрести бесценный опыт ее бойцам. Тогдашний Президент

Украины Леонид Кучма, который получал доклады о ходе событий в Жепе каждые два

часа, считает, что уроки той операции важны и теперь:

– После тех событий стало понятно, что миротворческие войска с

берданками, обычным стрелковым оружием, чтобы они охраняли только

специальную миссию ОБСЕ – это нонсенс. Когда рядом находятся 2-3 тысячные

армии, вооруженные до зубов, с такой миссией ничего не будет. Поэтому честь и

хвала этим ребятам. Мне только жаль, что недооценены они…

Смотрите героическую историю украинских бойцов в среду, 29 мая в 18:45 на

телеканале ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.