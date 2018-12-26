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Головна / Digital-прем’єра: ICTV запускає чат-бот гру «Розтин покаже» у Facebook / 26.12.2018 15:09

Digital-прем’єра: ICTV запускає чат-бот гру «Розтин покаже» у Facebook

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Вперше серед українських медіакомпаній ICTV самостійно розробив для своїх шанувальників інтерактивну чат-бот гру у Facebook. За допомогою спеціального боту у Messenger Facebook усі прихильники офіційної сторінки каналу мають змогу щотижня розплутувати детективні загадки та вигравати ексклюзивні футболки. Гра «Розтин покаже» приурочена до прем’єри однойменного серіалу 14 січня в ефірі каналу ICTV та онлайн на сайті Серіалів ICTV.

На користувачів чекатимуть заплутані детективні справи від детектива Олега та судмедексперта Інги (прим. авт. – головних героїв серіалу) – вбивства, викрадення, пограбування. Щоразу підозрюваних буде декілька і для того, аби визначити справжнього злочинця, учасникам гри потрібно скористатися розумом та детективними талантами. Ті, хто зуміють розплутати злочини, зможуть поборотися за подарунки від творців серіалу!

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Як грати у чатбот-гру?

Для того, аби зіграти з чат-ботом, користувачам Facebook достатньо просто написати повідомлення офіційній сторінці ICTV і отримати справу. Користувач самостійно обирає собі напарника – одного з двох головних героїв серіалу «Розтин покаже» – слідчого Олега Гончара або судмедексперта Інгу Вілкас. Разом із напарником користувачу необхідно визначити злочинця. Усі, хто дадуть правильну відповідь, візьмуть участь у розіграші ексклюзивної футболки «Розтин покаже».

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Як довго триватиме гра?

Гра матиме у два етапи: перший триватиме з 26 грудня 2018 року до 14 січня 2019 року – до дня всеукраїнської прем’єри серіалу «Розтин покаже» в ефірі телеканалу ICTV, другий – з 14 січня по 7 лютого 2019 року.

Протягом першого етапу учасники отримуватимуть завдання щосереди один раз на тиждень.

У другому етапі кількість запитань та розіграшів збільшиться – історії для розслідування відправлятимуться  4 рази на тиждень, з понеділка по четвер, у день виходу кожного нового епізоду серіалу.

Протягом обох етапів нове питання публікуватиметься о 9-й ранку, відповіді приймаються до 19-ї, а вже о 20-й годині пройде розіграш – переможця визначить бот рандомно.

Серіал «Розтин покаже» – перший подарунок українським телеглядачам у новому році, який вийде в ефір з 14 січня о 21:30. Головні герої серіалу — слідчий поліції Олег Гончар та судмедексперт Інга Вілкас розплутуватимуть карколомні справи: замовні убивства, ловитимуть маніяків та викриватимуть злочини, яких ви ще не бачили на телебаченні.

Не проґавте прем’єру в ефірі та онлайн, і грайте у гру «Розтин покаже» на сторінці ICTV у Facebook.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: кримінальний серіал, розтин покаже
26.12.2018 15:09
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