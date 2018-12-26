Digital-премьера: ICTV запускает чат-бот игру «Вскрытие покажет» в Facebook

Впервые среди украинских медиакомпаний ICTV самостоятельно разработал для своих поклонников интерактивную чат-бот игру в Facebook. С помощью специального бота в Messenger Facebook все сторонники официальной страницы канала могут еженедельно распутывать детективные загадки и выигрывать эксклюзивные футболки. Игра «Вскрытие покажет» приурочена к премьере одноименного сериала 14 января в эфире канала ICTV и онлайн на сайте Сериалов ICTV.

Пользователей ожидают запутанные детективные дела от детектива Олега и судмедэксперта Инги (прим. Авт. – главных героев сериала) – убийства, похищения, ограбления. Каждый раз подозреваемых будет несколько и для того, чтобы определить настоящего преступника, участникам игры нужно воспользоваться умом и детективными талантами. Те, кто сумеют распутать преступления, смогут побороться за подарки от создателей сериала!

Как играть в чатбот-игру?

Для того, чтобы сыграть с чат-ботом, пользователям Facebook достаточно просто написать сообщение официальной странице ICTV и получить дело. Пользователь самостоятельно выбирает себе партнера – одного из двух главных героев сериала «Вскрытие покажет» – следователя Олега Гончара или судмедэксперта Ингу Вилкас. Вместе с напарником пользователю необходимо определить преступника. Все, кто даст правильный ответ, примут участие в розыгрыше эксклюзивной футболки «Вскрытие покажет».

Как долго продлится игра?

Игра будет проходить в два этапа: первый продлится с 26 декабря 2018 до 14 января 2019 – до дня всеукраинской премьеры сериала «Вскрытие покажет» в эфире телеканала ICTV, второй – с 14 января по 7 февраля 2019 года.

В течение первого этапа участники будут получать задания по средам один раз в неделю.

Во втором этапе количество вопросов и розыгрышей увеличится – истории для расследования будут отправляться 4 раза в неделю, с понедельника по четверг, в день выхода каждого нового эпизода сериала.

В течение двух этапов новый вопрос будет опубликован в 9 утра, ответы принимаются до 19, а уже в 20 часов пройдет розыгрыш – победителя определит бот рандомно.

Сериал «Вскрытие покажет» – первый подарок украинским телезрителям в новом году, который выйдет в эфир с 14 января в 21:30. Главные герои сериала – следователь полиции Олег Гончар и судмедэксперт Инга Вилкас распутывают головокружительные дела: заказные убийства, будут ловить маньяков и разоблачать преступления, которых вы еще не видели на телевидении.

Не пропустите премьеру в эфире и онлайн, и играйте в игру «Вскрытие покажет» на странице ICTV в Facebook.

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