Десятка фіналістів проекту «Нові лідери» стане відома вже у цей четвер

11 жовтня, у четвер, українці нарешті дізнаються імена десятки фіналістів національного телепроекту «Нові лідери», який вийде в ефірі телеканалу ICTV.

Після кастингу, де сто Лідерів з усієї України змагаються за право потрапити до десятки фіналістів, розпочнеться реаліті-шоу. Десять найкращих лідерів будуть боротися за першість, а також значний грошовий приз на реалізацію своєї програми. Цей етап проекту буде тривати з жовтня по листопад 2018 року.

Перший випуск програми переглянуло близько двох мільйонів телеглядачів. Ефір вразив глядачів інноваційними ідеями Лідерів, а також розкриттям неочікуваних таємниць деяких учасників.

За словами директора-президента телеканалу ICTV Олександра Богуцького, після прем’єри «Нових лідерів» стало остаточно зрозуміло, що цей проект – в інтересах країни:

– Зараз, коли попереду ще 7 програм, від усіх нас буде залежати саме майбутнє ідеї Нового Лідерства, чесних справ, небайдужості, ініціативності, відкритості, бажання змінити Україну і світ на краще. Думаю, що після першої програми остаточно зникли побоювання, що цей проект в чиїхось інтересах.

Ці 7 тижнів, які попереду – справді час для внеску багатьох людей, які вірять у зміни.

Сама наша ініціатива – відповідальна ініціатива конкретних людей, але успіх проекту в цілому залежить від кожного, хто подивиться передачу, розповість про неї, поділиться думками, як її зробити цікавішою чи кращою, допоможе Новим лідерам у реалізації їхніх програм.

Дивіться другий випуск проекту цього четверга, 11 жовтня о 22.20 на телеканалі ICTV.

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