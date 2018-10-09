PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вхід Реєстрація
Головна / Десятка фіналістів проекту «Нові лідери» стане відома вже у цей четвер / 09.10.2018 17:06

Десятка фіналістів проекту «Нові лідери» стане відома вже у цей четвер

0 - 0

11 жовтня, у четвер, українці нарешті дізнаються імена десятки фіналістів національного телепроекту «Нові лідери», який вийде в ефірі телеканалу ICTV.

Після кастингу, де сто Лідерів з усієї України змагаються за право потрапити до десятки фіналістів, розпочнеться реаліті-шоу. Десять найкращих лідерів будуть боротися за першість, а також значний грошовий приз на реалізацію своєї програми. Цей етап проекту буде тривати з жовтня по листопад 2018 року.

Перший випуск програми переглянуло близько двох мільйонів телеглядачів. Ефір вразив глядачів інноваційними ідеями Лідерів, а також розкриттям неочікуваних таємниць деяких учасників.

За словами директора-президента телеканалу ICTV Олександра Богуцького, після прем’єри «Нових лідерів» стало остаточно зрозуміло, що цей проект – в інтересах країни:

Зараз, коли попереду ще 7 програм, від усіх нас буде залежати саме майбутнє ідеї Нового Лідерства, чесних справ, небайдужості, ініціативності, відкритості, бажання змінити Україну і світ на краще. Думаю, що після першої програми остаточно зникли побоювання, що цей проект в чиїхось інтересах.

Ці 7 тижнів, які попереду – справді час для внеску багатьох людей, які вірять у зміни.

Сама наша ініціатива – відповідальна ініціатива конкретних людей, але успіх проекту в цілому залежить від кожного, хто подивиться передачу, розповість про неї, поділиться думками, як її зробити цікавішою чи кращою, допоможе Новим лідерам у реалізації їхніх програм.

Дивіться другий випуск проекту цього четверга, 11 жовтня о 22.20 на телеканалі ICTV.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Нові лідери, проекти ICTV
09.10.2018 17:06
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати