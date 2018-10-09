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Главная / Десятка финалистов проекта «Новые лидеры» станет известна уже в этот четверг / 09.10.2018 17:06

Десятка финалистов проекта «Новые лидеры» станет известна уже в этот четверг

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11 октября, в четверг, украинцы наконец узнают имена десятки финалистов национального телепроекта «Новые лидеры», который выйдет в эфире телеканала ICTV.

После кастинга, где сто Лидеров со всей Украины соревнуются за право попасть в десятку финалистов, начнется реалити-шоу. Десять лучших лидеров будут бороться за первенство, а также значительный денежный приз на реализацию своей программы. Этот этап проекта будет продолжаться с октября по ноябрь 2018 года.

Первый выпуск программы посмотрело около двух миллионов телезрителей. Эфир поразил зрителей инновационными идеями лидеров, а также раскрытием неожиданных тайн некоторых участников.

По словам директора-президента телеканала ICTV Александра Богуцкого, после премьеры «Новых лидеров» стало окончательно ясно, что этот проект – в интересах страны:

– Сейчас, когда впереди еще 7 программ, от всех нас будет зависеть само будущее идеи Нового Лидерства, честных дел, неравнодушия, инициативности, открытости, желания изменить Украину и мир к лучшему. Думаю, что после первой программы окончательно исчезли опасения, что этот проект – в чьих-то интересах.

Эти 7 недель, которые впереди – действительно время для вклада многих людей, которые верят в перемены.

Сама наша инициатива – ответственная инициатива конкретных людей, но успех проекта в целом зависит от каждого, кто посмотрит передачу, расскажет о ней, поделится мыслями, как сделать ее более интересной или лучше, поможет Новым лидерам в реализации их программ.

Смотрите второй выпуск проекта в этот четверг, 11 октября в 22.20 на телеканале ICTV.

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Теги: Нові лідери, проекти ICTV
09.10.2018 17:06
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