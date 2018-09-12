16 сентября в 11:00 канал ICTV организует праздник #Деньпап и приглашает отцов с детьми присоединиться к празднованию.

Этот праздник в Украине не имеет официального статуса, но украинцы его отмечают каждое третье воскресенье сентября.

К папа-фестивалю от ICTV присоединятся также звезды канала Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Олег Иваница, Евгений Гашенко («Дизель Студио»), ведущие Андрей Ковальский («Факты»), Вадим Карпьяк ( «Свобода слова» ), Константин Стогний («Чрезвычайные новости») и другие. Как настоящие мужчины они высадят «Алею ив от пап ICTV» и примут участие в развлечениях.

– Все знают, что папа может все, кроме того, чтобы быть мамой. А из того, что делает папа, не в силах осилить маме? Ну, все-таки, я считаю, показать пример быть мужчиной. Мужчина проявляется не только в поднятии тяжестей, это в первую очередь решения, которые он принимает в своей жизни каждый день. Вот здесь наверняка мужское начало как раз и проявляется.

Я вообще очень люблю детей и люблю их радовать. У меня один сын и мы с ним постоянно смеемся и шутим.

Он у меня растет таким хулиганчиком, но тем не менее – он добрый и милый парень, который любит своих родителей и друзей», – говорит Егор Крутоголов («Дизель Шоу»).

По мнению ведущего и отца двух детей Андрея Ковальского, настоящий отец – это человек, который всегда принимает решения и несет ответственность за свою семью.





#Деньпап с ICTV: канал организует праздник для всех пап / 3 фотографии

– Быть отцом – это не работа, но тяжелый ежедневный труд. У родителей нет выходных, им нельзя болеть или быть в плохом настроении, но за это они получают бешеную плату – улыбки, объятия и поцелуи своих детей.

Я отец с небольшим стажем – почти 3 года, но я хорошо понимаю, насколько важно, чтобы в жизни детей были и мама, и папа.

От нас, родителей, зависит, как сложится судьба наших детей. Уделять им внимание, рассказывать что хорошо, а что плохо, открывать мир и объяснять все-все – вот миссия родителей. Для меня быть отцом – жить одной полной жизнью со своими детьми», – говорит Андрей Ковальский («Факты.Спорт»).

Гостей праздника ждет развлекательная программа с памятными подарками от ICTV и «Дизель Шоу» для каждого.

#Деньпап будет проходить в ботаническом саду имени Фомина, а именно – в Шевченковской долине (м. Университет).

Все новости о празднике читайте на официальной Facebook-странице: https://www.facebook.com/events/221155838754942/

Ждем всех без исключения!

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