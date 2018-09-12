PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / #Деньпап с ICTV: канал организует праздник для всех пап / 12.09.2018 12:59

#Деньпап с ICTV: канал организует праздник для всех пап

0 - 0

16 сентября в 11:00 канал ICTV организует праздник #Деньпап и приглашает отцов с детьми присоединиться к празднованию.

Этот праздник в Украине не имеет официального статуса, но украинцы его отмечают каждое третье воскресенье сентября.

К папа-фестивалю от ICTV присоединятся также звезды канала Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Олег Иваница, Евгений Гашенко («Дизель Студио»), ведущие Андрей Ковальский («Факты»), Вадим Карпьяк ( «Свобода слова» ), Константин Стогний («Чрезвычайные новости») и другие. Как настоящие мужчины они высадят «Алею ив от пап ICTV» и примут участие в развлечениях.

Андрій_Ковальський_2

– Все знают, что папа может все, кроме того, чтобы быть мамой. А из того, что делает папа, не в силах осилить маме? Ну, все-таки, я считаю, показать пример быть мужчиной. Мужчина проявляется не только в поднятии тяжестей, это в первую очередь решения, которые он принимает в своей жизни каждый день. Вот здесь наверняка мужское начало как раз и проявляется.

Я вообще очень люблю детей и люблю их радовать. У меня один сын и мы с ним постоянно смеемся и шутим.

Он у меня растет таким хулиганчиком, но тем не менее – он добрый и милый парень, который любит своих родителей и друзей», – говорит Егор Крутоголов («Дизель Шоу»).

По мнению ведущего и отца двух детей Андрея Ковальского, настоящий отец – это человек, который всегда принимает решения и несет ответственность за свою семью.

image image image
#Деньпап с ICTV: канал организует праздник для всех пап / 3 фотографии

– Быть отцом – это не работа, но тяжелый ежедневный труд. У родителей нет выходных, им нельзя болеть или быть в плохом настроении, но за это они получают бешеную плату – улыбки, объятия и поцелуи своих детей.

Я отец с небольшим стажем – почти 3 года, но я хорошо понимаю, насколько важно, чтобы в жизни детей были и мама, и папа.

От нас, родителей, зависит, как сложится судьба наших детей. Уделять им внимание, рассказывать что хорошо, а что плохо, открывать мир и объяснять все-все – вот миссия родителей. Для меня быть отцом – жить одной полной жизнью со своими детьми», – говорит Андрей Ковальский («Факты.Спорт»).

Гостей праздника ждет развлекательная программа с памятными подарками от ICTV и «Дизель Шоу» для каждого.

#Деньпап будет проходить в ботаническом саду имени Фомина, а именно – в  Шевченковской долине (м. Университет).

Все новости о празднике читайте на официальной Facebook-странице:   https://www.facebook.com/events/221155838754942/

Ждем всех без исключения!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Ковальський, Вадим Карп’як, ведучі ICTV, День батька, Евгений Гашенко, Евегний Сморигин, Егор Крутоголов, Константин Стогний, Олег Иваница, Супертато - Головна
12.09.2018 12:59
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати