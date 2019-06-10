16 червня ICTV разом із міжнародними партнерами з Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA) та Посольством Швеції відзначать День батька в Україні. На столичній ВДНГ усіх гостей чекатимуть зіркові татусі ICTV та «Дизель Шоу», унікальна виставка робіт шведського фотографа Югана Бевмана «Шведські татусі», конкурси і змагання, розваги та шоу-програма, незабутні емоції та особливі подарунки.

День батька разом з ICTV – це унікальна подія, можливість відзначити внесок чоловіків у сімейне життя та виховання дітей. Нове свято – це прекрасний привід привітати татусів, і головне – провести незабутній день у розвагах усією родиною, тому що ми знаємо: разом краще.

Батьків та дітей чекатимуть конкурси та розваги, в яких можна буде виграти різноманітні призи і поборотися за головний подарунок – роль у новому сезоні улюбленого комедійного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Шоу»!

UNFPA спеціально із Посольством Швеції в Україні покаже виставку робіт шведського фотографа Югана Бевмана «Шведські татусі». Виставка покликана привернути увагу до проблем сучасного батьківства. В проекті будуть представлені 25 портретів чоловіків із дітьми, які готують їм їжу, миють, одягають, граються та займаються іншими щоденними справами.

– 7 з 10 чоловіків в Україні переконані, що головна роль жінки – це піклування про побут та приготування їжі. Проте ставлення до цього стереотипу змінюється залежно від віку респондентів.

Чоловіки молодшого віку більш схильні до рівномірного розподілу хатніх обов’язків, що, звичайно, є позитивним трендом

Рівномірна залученість мами і тата до виховання дитини закладає підґрунтя для її подальшого розвитку. Чим раніше татусі починають піклуватися про дитину, тим більше вони схильні інвестувати в дитину протягом решти її життя, – коментує представник UNFPA в Україні Каспар Пік.

До Дня батька від ICTV приєднаються ведучі каналу та зірки українського шоу-бізнесу: Антон Равицький («Ранок у Великому Місті»), Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Максим Неліпа, Євген Гашенко («Дизель Шоу»), ведучі Петро Дем’янчук («Факти»), Андрій Ковальський («Факти Спорт»), Вадим Карп’як («Свобода слова»), Констянтин Стогній («Надзвичайні новини»).

Канал ICTV вже 10 років лідирує по чоловічій аудиторії, тому для нас батько – це, у першу чергу, чоловік, який любить, веселить, підтримує, надихає, захищає та опікується своєю сім’єю

День батька для нас не просто свято, це можливість нагадати про безмежну любов до наших чоловіків та дати їм можливість весело провести час у затишному сімейному колі, – ділиться виконуюча обов’язки керуючого директора телеканалу ICTV Анастасія Штейнгауз.



День батька разом з ICTV: 16 червня, ВДНГ (вул. Академіка Глушкова,1, павільйон №7), початок об 11:00.

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