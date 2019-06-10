16 июня ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и Посольством Швеции отметят День отца в Украине. На столичной ВДНХ всех гостей ждут звездные отцы ICTV и «Дизель Шоу», уникальная выставка работ шведского фотографа Югана Бевмана «Шведские отцы», конкурсы и соревнования, развлечения и шоу-программа, незабываемые эмоции и особые подарки.

День отца вместе с ICTV – это уникальное событие, возможность отметить вклад мужчин в семейную жизнь и воспитание детей. Новый праздник – это прекрасный повод поздравить пап, и, главное, провести незабываемый день в развлечениях всей семьей, потому что мы знаем: вместе лучше.

Родителей и детей ждут конкурсы и развлечения, в которых можно выиграть призы и побороться за главный подарок – роль в новом сезоне комедийного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Шоу»!

А UNFPA с Посольством Швеции в Украине покажет выставку работ шведского фотографа Югана Бевмана «Шведские отцы». Выставка призвана привлечь внимание к проблемам современного отцовства. В проекте будут представлены 25 портретов мужчин с детьми, которые готовят им еду, моют, одевают, играют и занимаются другими ежедневными делами.

7 из 10 мужчин в Украине убеждены, что главная роль женщины – это забота о быте и приготовление пищи. Однако отношение к этому стереотипу меняется в зависимости от возраста респондентов.

Мужчины младшего возраста больше склонны к равномерному распределению домашних обязанностей, что, конечно, является положительным трендом

Равномерная вовлеченность мамы и папы к воспитанию ребенка закладывает основу для дальнейшего развития. Чем раньше отцы начинают заботиться о ребенке, тем больше они склонны инвестировать в ребенка на протяжении его жизни, – комментирует представитель UNFPA в Украине Каспар Пик.

Ко Дню отца от ICTV присоединятся ведущие канала и звезды украинского шоу-бизнеса: Антон Равицкий ( «Утро в Большом Городе»), Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Евгений Гашенко («Дизель Шоу»), ведущие Петр Демьянчук («Факти»), Андрей Ковальский («Факти Спорт»), Вадим Карпьяк («Свобода слова»), Константин Стогний («Надзвичайні новини»).

Канал ICTV уже 10 лет лидирует по мужской аудитории, поэтому для нас отец – это, в первую очередь, человек, который любит, радует, поддерживает, вдохновляет, защищает и заботится о своей семье

День отца для нас не просто праздник, это возможность напомнить о безграничной любви к нашим мужчинам и дать им возможность весело провести время в уютном семейном кругу», – делится исполняющая обязанности управляющего директора телеканала ICTV Анастасия Штейнгаус.



День отца вместе с ICTV: 16 июня, ВДНХ (ул. Академика Глушкова, 1, павильон №7), начало в 11:00.