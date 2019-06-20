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Головна / День батька разом з ICTV відсвяткували 2000 осіб / 20.06.2019 12:27
20.06.2019 12:27
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День батька разом з ICTV відсвяткували 2000 осіб

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У Києві на ВДНГ ICTV разом з міжнародними партнерами з Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA) та Посольством Швеції відзначили День батька. Гості отримали незабутні емоції від зустрічі із зірковими батьками ICTV і «Дизель Шоу», виставки робіт шведського фотографа Югана Бевмана «Шведські татусі», шоу-програми, конкурсів та подарунків.

Ведучими Дня батька були Антон Равицький («Ранок у Великому Місті», ICTV) і Андрій Ковальський («Факти Спорт», ICTV). Незважаючи на спекотну погоду, вони цілий день проводили конкурси і вікторини, розігрували призи і жартували.

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На свято приїхали усіма улюблені тата «Дизель Шоу» зі своїми дітьми – Євгеній Сморигін, Євген Гашенко, Єгор Крутоголов та Сергій Писаренко.

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Кульмінацією дня став розіграш ролі в новому сезоні серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Шоу». Переможцями стали Голік Андрій зі своїм сином. І це означає, що скоро ми, можливо, побачимо зародження двох нових зірок.

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UNFPA з Посольством Швеції в Україні представили виставку робіт шведського фотографа Югана Бевмана «Шведські татусі». Разом з представниками організацій виставку відкривали відома ведуча Маша Єфросиніна та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Проект покликаний привернути увагу до проблем сучасного батьківства. У фотовиставці представлені 25 портретів чоловіків з дітьми, серед яких є і фото українських зіркових татусів: Тараса Тополі, Тимура Хромаєва, Тараса Степаненка та Сергія Кривцова.


Тарас Тополя став частиною проекту «Щастя у 4 руки» ще у 2017 році. Зараз у співака 2 сини, в виховання яких Тарас повністю залучений:

Так, маючи складний гастрольний графік, ми з дружиною часто не вдома. Але ми завжди разом дбаємо про дітей коли я вдома, я роблю абсолютно все, що потрібно, нагодую дітей, одягну, почитаю разом  з ними. Адже я батько!

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Біля головної сцени весь день проводилися конкурси, шоу-програма з аніматорами, трансформерами, барабанщиками і флеш-мобами.

Більше фото зі свята дивіться в галереї:

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День батька разом з ICTV відсвяткували 2000 осіб / 10 фотографій

 

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Теги: День батька з ICTV
20.06.2019 12:27
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