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Главная / День отца вместе с ICTV отпраздновали 2000 человек / 20.06.2019 12:27
20.06.2019 12:27
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День отца вместе с ICTV отпраздновали 2000 человек

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В Киеве на ВДНХ ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и Посольством Швеции отметили День отца. Гости получили незабываемые эмоции от встречи со звездными отцами ICTV и «Дизель Шоу», выставки работ шведского фотографа Югана Бевмана «Шведские отцы», шоу-программы, конкурсов и подарков.

День отца вместе с ICTV вели наши замечательные ведущие Антон Равицкий (Утро в Большом Городе) и Андрей Ковальский (Факты Спорт). Несмотря на знойную погоду, они целый день проводили конкуры и викторины, разыгрывали призы и шутили.

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На праздник приехали всеми любимые папы «Дизель Шоу» со своими детьми – Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Сергей Писаренко.

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Кульминацией дня стал розыгрыш роли в новом сезоне ситкома «Папаньки» от создателей «Дизель Шоу». Победителями стали Голик Андрей со своим сыном. И теперь скоро мы, возможно, увидим зарождение двух новых звезд.

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UNFPA с Посольством Швеции в Украине представили выставку работ шведского фотографа Югана Бевмана «Шведские отцы». Вместе с представителями организаций выставку открывали известная ведущая Маша Ефросинина и лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Проект призван привлечь внимание к проблемам современного отцовства. В проекте представлены 25 портретов мужчин с детьми, среди которых есть и фото украинских звездных пап: Тимура Хромаева, Тараса Тополи, Тараса Степаненка и Сергея Кривцова.


Тарас Тополя стал частью проекта «Счастье в 4 руки» еще в 2017 году. Сейчас у певца 2 сына, в воспитание которых он полностью вовлечен:

Да, имея сложный гастрольный график, мы с женой часто вне дома. Но мы всегда вместе заботимся о детях – когда я дома, я делаю абсолютно все, что нужно, – накормлю детей, одену, почитаю вместе с ними. Я ведь отец!

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У главной сцены весь день проводились конкурсы, шоу-программа с аниматорами, трансформерами, барабанщиками и флэш-мобами.

Больше фото с праздника смотрите в галерее:

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День отца вместе с ICTV отпраздновали 2000 человек / 10 фотографий

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Теги: День отца с ICTV
20.06.2019 12:27
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