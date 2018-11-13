Програма «Ранок у Великому Місті» запускає нову рубрику «Даша приміряє Європу». Автор та ведуча Даша Селфі щовипуску розповідатиме глядачам невідомі факти про європейські країни та руйнуватиме стереотипи. Зокрема, перші 14 випусків присвячені столиці Німеччини – Берліну.

– Часто всі ми думаємо стереотипами, робимо неправильні висновки, бо просто не володіємо достовірною інформацією.

У новій рубриці я розвінчуватиму стереотипи та міфи про Європу та її мешканців.

Я почала з Німеччини, а саме – з Берліну. Ви точно колись чули, ніби німецька поліція не бере хабарів, дороги у них ідеальні, а ще кажуть, начебто німецькі жінки не гарні і не мають почуття гумору. Так це чи ні, дізнаєтесь у нових випусках, – ділиться Даша Селфі, ведуча рубрики «Даша приміряє Європу».





Даша Селфі розвінчуватиме міфи про Європу / 3 фотографії

«Даша приміряє Європу» виходитиме в ефір щовівторка та щосереди у програмі «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV.