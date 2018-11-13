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Главная / Даша Селфи будет развенчивать мифы о Европе / 13.11.2018 15:20

Даша Селфи будет развенчивать мифы о Европе

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Программа «Утро в Большом Городе» запускает новую рубрику «Даша примеряет Европу». Автор и ведущая Даша Селфи каждый выпуск будет рассказывать зрителям неизвестные факты о европейских странах и будет разрушать стереотипы. В частности, первые 14 выпусков будут посвящены столице Германии – Берлину.

– Часто все мы думаем стереотипами, делаем неправильные выводы, потому что просто не располагаем достоверной информацией.

В новой рубрике я буду развенчивать стереотипы и мифы о Европе и ее жителях.

Я начала с Германии, а именно – из Берлина. Вы точно когда-нибудь слышали, что немецкая полиция не берет взяток, дороги у них идеальные, а еще говорят, будто немецкие женщины не красивые и не имеют чувство юмора. Так это или нет, узнаете в новых выпусках», – делится Даша Селфи, ведущая рубрики «Даша примеряет Европу».

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Даша Селфи будет развенчивать мифы о Европе / 3 фотографии

«Даша примеряет Европу» будет выходить в эфир по вторникам и средам в программе «Утро в Большом Городе» на канале ICTV.

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Теги: Даша Селфи, Ранок у Великому Місті
13.11.2018 15:20
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