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Головна / Чому варто подивитись прем’єру фільму «Тілоохоронець кілера» на ICTV / 26.12.2018 17:55

Чому варто подивитись прем’єру фільму «Тілоохоронець кілера» на ICTV

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29 грудня о 19:10 ICTV покаже прем’єру американського комедійного бойовика режисера Патріка Х’юза «Тілоохоронець кілера» і ми знаємо, чому вам варто провести останній суботній вечір 2018 року саме в компанії Раяна Рейнольдса та Семюела Л. Джексона.

Колишній тілоохоронець Майкл вирішив знову зайнятися улюбленою справою. Він береться за непросте завдання: доставити в іншу країну на допит кілера, завдяки якому можна посадити до в’язниці президента. Роботу Майклові ускладнюють навіть не так переслідувачі, як постійні суперечки та розбіжності у будь-яких питаннях із кілером.

Вся ця історія показана достатньо динамічно, адже тут вистачає і чудово поставлених гонитв та перестрілок, і бойових сцен з рейтингом R.

Крім того, «Тілоохоронець кілера» можна назвати ще й справжнім комедійним безумством, адже у фільмі є як ситуативний гумор та іронія, так і дотепні діалоги. Тому глядачі можуть бути впевнені, що на них чекає дві години нескінченного позитиву.

А чого вартий лише один акторський склад! Харизматичному Раяну Рейнольдсу вже не звикати до комедійних ролей, а Семюел Л. Джексон здатний вмить перевтілитись в різноманітні образи. Разом ці талановиті актори створили просто відмінний дует напарників.

Неможливо не відмітити і чудову акторську гру другорядних персонажів: Ґері Олдмена в традиційному для себе образі лиходія та яскраву Сальму Хайек, яка виконала роль супутниці кілера.

Дивіться прем’єру комедійного бойовика «Тілоохоронець кілера» в суботу о 19:10 на ICTV.

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Теги: прем'єра фільму, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, Тілоохоронець кілера, фільми ICTV
26.12.2018 17:55
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