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Главная / Почему стоит посмотреть премьеру фильма «Телохранитель киллера» на ICTV / 26.12.2018 17:55

Почему стоит посмотреть премьеру фильма «Телохранитель киллера» на ICTV

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29 декабря в 19:10 ICTV покажет премьеру американского комедийного боевика режиссера Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» и мы знаем, почему вам стоит провести последний субботний вечер 2018 года именно в компании Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона.

Бывший телохранитель Майкл решил снова заняться любимым делом. Он берется за непростую задачу: доставить в другую страну на допрос киллера, благодаря которому можно посадить в тюрьму президента. Работу Майклу усложняют даже не так преследователи, как постоянные споры и разногласия в любых вопросах с киллером.

Вся эта история показана достаточно динамично, поскольку здесь хватает и прекрасно поставленных погонь и перестрелок, и боевых сцен с рейтингом R.

Кроме того, «Телохранитель киллера» можно назвать еще и настоящим комедийным безумием, поскольку в фильме есть как ситуативный юмор и ирония, так и остроумные диалоги. Поэтому зрители могут быть уверены, что их ждет два часа бесконечного позитива.

А чего стоит только один актерский состав! Харизматичному Райану Рейнольдсу уже не привыкать к комедийным ролям, а Сэмюэл Л. Джексон способен мгновенно перевоплотиться в различные образы. Вместе эти талантливые актеры создали просто отличный дуэт напарников.

Невозможно не отметить и великолепную актерскую игру второстепенных персонажей: Гари Олдмена в традиционном для себя образе злодея и яркую Сальму Хайек, которая исполнила роль спутницы киллера.

Смотрите премьеру комедийного боевика «Телохранитель киллера» в субботу в 19:10 на ICTV.

Теги: прем'єра фільму, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, Тілоохоронець кілера, фільми ICTV
26.12.2018 17:55
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