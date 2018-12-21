Чому ми й досі любимо фільм «П’ятий елемент»

Зворушлива історія про фантастичне кохання під назвою «П’ятий елемент» миттєво здобула статус культової картини та завоювала прихильність абсолютно різнопланової аудиторії. І ми знаємо декілька причин, чому цей фільм завжди будуть любити не лише сьогодні, а й через десятки років.

Сюжет. Люк Бессон почав писати сценарій фільму ще під час навчання в школі і навіть не міг тоді уявити, що це стане наймасштабнішим проектом французького кінематографу. Сюжет розповідає історію про те, як злі сили об’єднуються, аби встановити владу над усім світом, але їм в цьому перешкоджають п’ять елементів, одним із яких є дівчина Лілу. Таксист Корбен Даллас стає її захисником і вони намагаються врятувати світ.

Безперечно, особливу симпатію глядачів завоював стиль подачі історії: творцям вдалося створити певний унікальний жанр за рахунок гумору, а багато фраз фільму люди пам’ятають і цитують сьогодні.

Зіркове тріо. «П’ятий елемент» – це саме той фільм, в якому склад та гра акторів викликають не лише зацікавленість, а й справжню насолоду під час перегляду. В середині 90-х на одному знімальному майданчику зійшлися відомий вже тоді всьому світові «міцний горішок» Брюс Вілліс, популярний актор Ґері Олдмен та маловідома Міла Йовович, яку режисер фільму Люк Бессон не відразу виділив на кастингу серед претенденток на роль Лілу. Саме «П’ятий елемент» відкрив Йовович кар’єрні перспективи та зробив її зіркою світового рівня.

Візуально приголомшливий фільм. На момент свого виходу, в 1997 році, «П’ятий елемент» демонстрував спецефекти на рекордну в ті часи суму – 80 мільйонів доларів, а також він став найдорожчим фільмом, який зняли за межами Голлівуду. І це не дивно, адже Люк Бессон звик знімати лише амбіційні проекти!

Візуальні ефекти відправляють глядача практично у новий всесвіт, а гонитви на літаючих автомобілях по бездонним вулицям мегаполісу просто вражають нашу уяву. До речі, вибух в головному залі космічного круїзного лайнеру був найпотужнішим вибухом всередині приміщення, який на той час демонстрували на екранах.

Дивіться фільм «П’ятий елемент» в понеділок о 19:10 на ICTV.

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